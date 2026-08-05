Inter, 40 milyon avroluk teklifi reddetti

·42·Spor
Inter, 40 milyon avroluk teklifi reddetti

İtalyan kulübü Inter, Premier Lig temsilcisi Brentford'un genç yetenek Aleksandar Stanković için yaptığı 40 milyon avroluk dev teklifi kesin bir şekilde reddetti. Bu karar, kulübün uzun vadeli planları ve kadro istikrarını koruma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp efsanesi Dejan Stanković'in oğlu olan orta saha oyuncusu, takımın yeni taktik düzeninde kilit isimlerden biri haline geldi. Goal.com haber veriyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu transfere yalnızca yönetim değil, futbolcunun kendisi ve ailesi de oybirliğiyle "hayır" dedi. Geçen sezon Belçika ekibi Club Brugge'de gösterdiği performansla parlayan, Jupiler Pro League şampiyonluğu yaşayan ve sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen Sırp yıldız, Milano'da kalmayı tercih etti. Bu durum, İtalyan devinin altyapısından yetişen oyuncularına duyduğu büyük güveni gösteriyor.

Cristian Chivu'nun taktik planlarında kilit isim

Transferin reddedilmesinin temel nedeni, teknik direktör Cristian Chivu'nun taktik anlayışı olarak gösteriliyor. Rumen teknik adam, sezon öncesi kampında Stanković'i beşli orta saha hattının önemli bir parçası olarak deniyor. Genç futbolcu, Hakan Çalhanoğlu'nun birinci alternatifi olarak hazırlanıyor. Önceki sezonlarda Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan ve Nicolò Barella gibi deneyimli oyuncuları derin oyun kurucu pozisyonunda denemek beklenen sonucu vermediği için teknik ekip Stanković'e güveniyor.

Aleksandar, teknik güvenilirliği ve taktik disipliniyle bu pozisyona mükemmel uyum sağlıyor. Teknik ekibe göre futbolcuya duyulan güven mutlak ve koşulsuz. Chivu, onu takımda tutarak birçok kulvarda geçecek uzun sezon için kendine özgü bir taktik güvence elde etti.

Transfer piyasasındaki diğer gelişmeler ve sözleşme sorunları

Ancak bu karar, transfer piyasasındaki diğer süreçleri de etkiledi. Inter, Liverpool forması giyen Curtis Jones'la hâlâ ilgileniyor. Cristian Chivu, İngiliz orta sahanın enerjisini ve çok yönlülüğünü takdir ediyor. Buna rağmen orta saha hattının şu anda oyuncularla dolu olması, bu transferi bir miktar zorlaştırıyor.

Merkez hattındaki sorunlar nedeniyle kulüp yönetimi, savunmayı deneyimli bir oyuncuyla güçlendirmeye odaklanıyor. Nerazzurri, Tottenham savunmacısı Cristian Romero'nun transferi için aktif çalışmalar yürütüyor. Başkan Giuseppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio'nun Londra kulübüyle transfer bedeli konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Buna rağmen görüşmeler, kişisel sözleşme şartları nedeniyle geçici olarak durdu. Arjantinli futbolcu sezon başına yaklaşık 7 milyon avro maaş talep ediyor. Benjamin Pavard'ın 5 milyon avro kazandığı dikkate alındığında Inter yönetimi, kulübün finansal istikrarını korumak için maaş bütçesini aşırı yükseltme konusunda temkinli davranıyor.

Inter MilanAleksandar StankovićBrentfordCristian ChivuSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereChelsea, Rayo Vallecano savunmacısının transferini tamamlamak üzereBugün, 17:35Cannavaro: «Masharipov’u Dünya Kupası’na götüren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»Cannavaro: «Masharipov’u Dünya Kupası’na götüren tek aptal teknik direktör ben olmalıyım»Bugün, 17:23Fabio Cannavaro radikal karar aldı: Milli takım gençleşecekFabio Cannavaro radikal karar aldı: Milli takım gençleşecekBugün, 17:18Chelsea futbolcuları Cole Palmer ve Levi Colwill New York'taki maçı kaçıracakChelsea futbolcuları Cole Palmer ve Levi Colwill New York'taki maçı kaçıracakBugün, 17:13Cannavaro, Dünya Kupası'nda neden üç stoperle oynadığını açıkladıCannavaro, Dünya Kupası'nda neden üç stoperle oynadığını açıkladıBugün, 17:10Cannavaro basına seslendi: «Kamera karşısında konuşmak kolay...»Cannavaro basına seslendi: «Kamera karşısında konuşmak kolay...»Bugün, 16:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor