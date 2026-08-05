Inter, 40 milyon avroluk teklifi reddetti

İtalyan kulübü Inter, Premier Lig temsilcisi Brentford'un genç yetenek Aleksandar Stanković için yaptığı 40 milyon avroluk dev teklifi kesin bir şekilde reddetti. Bu karar, kulübün uzun vadeli planları ve kadro istikrarını koruma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kulüp efsanesi Dejan Stanković'in oğlu olan orta saha oyuncusu, takımın yeni taktik düzeninde kilit isimlerden biri haline geldi. Goal.com haber veriyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu transfere yalnızca yönetim değil, futbolcunun kendisi ve ailesi de oybirliğiyle "hayır" dedi. Geçen sezon Belçika ekibi Club Brugge'de gösterdiği performansla parlayan, Jupiler Pro League şampiyonluğu yaşayan ve sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen Sırp yıldız, Milano'da kalmayı tercih etti. Bu durum, İtalyan devinin altyapısından yetişen oyuncularına duyduğu büyük güveni gösteriyor.

Cristian Chivu'nun taktik planlarında kilit isim

Transferin reddedilmesinin temel nedeni, teknik direktör Cristian Chivu'nun taktik anlayışı olarak gösteriliyor. Rumen teknik adam, sezon öncesi kampında Stanković'i beşli orta saha hattının önemli bir parçası olarak deniyor. Genç futbolcu, Hakan Çalhanoğlu'nun birinci alternatifi olarak hazırlanıyor. Önceki sezonlarda Piotr Zieliński, Henrikh Mkhitaryan ve Nicolò Barella gibi deneyimli oyuncuları derin oyun kurucu pozisyonunda denemek beklenen sonucu vermediği için teknik ekip Stanković'e güveniyor.

Aleksandar, teknik güvenilirliği ve taktik disipliniyle bu pozisyona mükemmel uyum sağlıyor. Teknik ekibe göre futbolcuya duyulan güven mutlak ve koşulsuz. Chivu, onu takımda tutarak birçok kulvarda geçecek uzun sezon için kendine özgü bir taktik güvence elde etti.

Transfer piyasasındaki diğer gelişmeler ve sözleşme sorunları

Ancak bu karar, transfer piyasasındaki diğer süreçleri de etkiledi. Inter, Liverpool forması giyen Curtis Jones'la hâlâ ilgileniyor. Cristian Chivu, İngiliz orta sahanın enerjisini ve çok yönlülüğünü takdir ediyor. Buna rağmen orta saha hattının şu anda oyuncularla dolu olması, bu transferi bir miktar zorlaştırıyor.

Merkez hattındaki sorunlar nedeniyle kulüp yönetimi, savunmayı deneyimli bir oyuncuyla güçlendirmeye odaklanıyor. Nerazzurri, Tottenham savunmacısı Cristian Romero'nun transferi için aktif çalışmalar yürütüyor. Başkan Giuseppe Marotta ve sportif direktör Piero Ausilio'nun Londra kulübüyle transfer bedeli konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Buna rağmen görüşmeler, kişisel sözleşme şartları nedeniyle geçici olarak durdu. Arjantinli futbolcu sezon başına yaklaşık 7 milyon avro maaş talep ediyor. Benjamin Pavard'ın 5 milyon avro kazandığı dikkate alındığında Inter yönetimi, kulübün finansal istikrarını korumak için maaş bütçesini aşırı yükseltme konusunda temkinli davranıyor.