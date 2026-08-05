Bilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdi

Günümüzde Dünya'da 8 milyardan fazla insan yaşıyor. Çevre üzerindeki baskıyı azaltmak ve doğal kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanmak amacıyla bilim insanları, 2200 yılına kadar dünya nüfusunun kademeli olarak 4 milyara düşürülmesini önerdi. Bu konuda Sustainable Development dergisinde yayımlanan araştırmaya dayanarak Naked Science yayını haber verdi.

Araştırma yazarlarına göre nüfusun doğal yollarla azalması, toprak kaynakları, gıda, su ve enerji üzerindeki yükü hafifletecek. Bunun yanı sıra çevre kirliliğinin azalmasına, iklim değişikliğini etkileyen faktörlerin gerilemesine ve doğum oranının yüksek olduğu bölgelerde yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayabilir. Bilim insanları bunun kaynaklar nedeniyle ortaya çıkan çatışmaları ve zorunlu göçü de azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşam kalitesi de iyileşebilir.

Yazarlar, nüfusu azaltmak için zorlayıcı veya şiddete dayalı önlemlerin uygulanmasının gerekli olmadığını özellikle vurguladı. Bunun yerine, doğum oranının yüksek olduğu yoksul bölgelerde eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal gelişim olanaklarının genişletilmesini en etkili çözüm olarak gösterdi. Özellikle kız çocuklarına kaliteli eğitim alma imkânı sağlanması, temel faktörlerden biri olarak belirtildi.

Araştırmacılara göre kadınların eğitim alma, çalışma ve çocuk sahibi olma konusunda bağımsız karar verebildiği toplumlarda doğum oranı doğal olarak istikrara kavuşuyor. Bu kapsamda İran, Güney Kore ve Kosta Rika'nın deneyimini örnek gösterdiler. Bu ülkelerde 10–20 yıl içinde kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Araştırmada, son 25 yılda küresel toplam doğurganlık hızının kadın başına 2,75 çocuktan 2,25 çocuğa düştüğü belirtildi. Bilim insanları bu eğilimin 25 yıl daha sürmesi hâlinde dünya genelindeki ortalamanın 1,75 çocuğa kadar gerileyebileceğini ifade ediyor.

Bununla birlikte, bu fikri desteklemeyen uzmanlar da bulunuyor. Onlara göre insanlığın karşı karşıya olduğu temel sorun nüfusun büyüklüğü değil, kaynakların adaletsiz dağılımı ve verimsiz kullanılması. Ancak araştırma yazarları sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için nüfus artış hızını yavaşlatmanın yanı sıra her bireyin çevre üzerindeki etkisini azaltmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Bilgi için, 15 Ocak 2026 itibarıyla Özbekistan'ın nüfusu 39 milyon 47 bini aşmış durumda. Bunun 19,76 milyonunu erkekler, 19,3 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor. Ayrıca ülkede 21,3 milyon kişi şehirlerde, 17,8 milyon kişi ise kırsal bölgelerde yaşıyor.