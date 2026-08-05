Bilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdi

·157·Dünya
Bilim insanları Dünya nüfusunun yarıya indirilmesini önerdi

Günümüzde Dünya'da 8 milyardan fazla insan yaşıyor. Çevre üzerindeki baskıyı azaltmak ve doğal kaynakları daha sürdürülebilir şekilde kullanmak amacıyla bilim insanları, 2200 yılına kadar dünya nüfusunun kademeli olarak 4 milyara düşürülmesini önerdi. Bu konuda Sustainable Development dergisinde yayımlanan araştırmaya dayanarak Naked Science yayını haber verdi.

Araştırma yazarlarına göre nüfusun doğal yollarla azalması, toprak kaynakları, gıda, su ve enerji üzerindeki yükü hafifletecek. Bunun yanı sıra çevre kirliliğinin azalmasına, iklim değişikliğini etkileyen faktörlerin gerilemesine ve doğum oranının yüksek olduğu bölgelerde yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlayabilir. Bilim insanları bunun kaynaklar nedeniyle ortaya çıkan çatışmaları ve zorunlu göçü de azaltmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaşam kalitesi de iyileşebilir.

Yazarlar, nüfusu azaltmak için zorlayıcı veya şiddete dayalı önlemlerin uygulanmasının gerekli olmadığını özellikle vurguladı. Bunun yerine, doğum oranının yüksek olduğu yoksul bölgelerde eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal gelişim olanaklarının genişletilmesini en etkili çözüm olarak gösterdi. Özellikle kız çocuklarına kaliteli eğitim alma imkânı sağlanması, temel faktörlerden biri olarak belirtildi.

Araştırmacılara göre kadınların eğitim alma, çalışma ve çocuk sahibi olma konusunda bağımsız karar verebildiği toplumlarda doğum oranı doğal olarak istikrara kavuşuyor. Bu kapsamda İran, Güney Kore ve Kosta Rika'nın deneyimini örnek gösterdiler. Bu ülkelerde 10–20 yıl içinde kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı yaklaşık yarı yarıya azaldı.

Araştırmada, son 25 yılda küresel toplam doğurganlık hızının kadın başına 2,75 çocuktan 2,25 çocuğa düştüğü belirtildi. Bilim insanları bu eğilimin 25 yıl daha sürmesi hâlinde dünya genelindeki ortalamanın 1,75 çocuğa kadar gerileyebileceğini ifade ediyor.

Bununla birlikte, bu fikri desteklemeyen uzmanlar da bulunuyor. Onlara göre insanlığın karşı karşıya olduğu temel sorun nüfusun büyüklüğü değil, kaynakların adaletsiz dağılımı ve verimsiz kullanılması. Ancak araştırma yazarları sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için nüfus artış hızını yavaşlatmanın yanı sıra her bireyin çevre üzerindeki etkisini azaltmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Bilgi için, 15 Ocak 2026 itibarıyla Özbekistan'ın nüfusu 39 milyon 47 bini aşmış durumda. Bunun 19,76 milyonunu erkekler, 19,3 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor. Ayrıca ülkede 21,3 milyon kişi şehirlerde, 17,8 milyon kişi ise kırsal bölgelerde yaşıyor.

İranGüney KoreKosta RikaNaked Science
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?Fillerin gebelik süresi neden yaklaşık 2 yıl?Bugün, 18:0618. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldı18. kattan düşen genç kız mucizevi şekilde hayatta kaldıBugün, 17:10Bilim İnsanlarının Beklemediği Tehlikeli Kaplan Köpekbalığı Yeni Bir Bölgede Ortaya ÇıktıBilim İnsanlarının Beklemediği Tehlikeli Kaplan Köpekbalığı Yeni Bir Bölgede Ortaya ÇıktıBugün, 13:59Çikolata ve neşe: 106 yaşındaki Edit Hill uzun yaşam sırrını açıkladıÇikolata ve neşe: 106 yaşındaki Edit Hill uzun yaşam sırrını açıkladıBugün, 13:50Bugün SpaceX roketinin Ay’a çarpması bekleniyor: ne olacak?Bugün SpaceX roketinin Ay’a çarpması bekleniyor: ne olacak?Bugün, 13:40Cristiano Ronaldo’nun Pahalı Otomobilleriyle Çektirdiği Fotoğraf Büyük İlgi GördüCristiano Ronaldo’nun Pahalı Otomobilleriyle Çektirdiği Fotoğraf Büyük İlgi GördüBugün, 13:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı