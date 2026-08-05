Yan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştu

·15·Spor
Yan Diomande RB Leipzig antrenmanlarına döndü ve transfer söylentileri açıklığa kavuştu

Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden RB Leipzig'de beklenen gelişme yaşandı. Goal.com haber veriyor.

Fildişi Sahili millî takımının oyuncusu, ekibin yaz kampına gitmek üzereyken soğuk algınlığı belirtileri nedeniyle geride kalmıştı. Medya ve sosyal medyada, futbolcunun Real Madrid'e transferinin çoktan kesinleştiğine dair sansasyonel haberler yayıldı. Ancak futbolcunun tamamen iyileşerek Saalfelden'deki kamp tesisine ulaşması, tüm sorulara şimdilik son verdi.

Transfer söylentilerine resmî yanıt

RB Leipzig sportif direktörü Marcel Schäfer, kamp sırasında gazetecilerle konuşarak Diomande çevresindeki duruma açıkça açıklık getirdi. Schäfer'e göre futbolcunun transferi konusunda hiçbir anlaşmaya varılmadı ve bu haberler asılsız. Schäfer, salı günü medya mensuplarıyla yaptığı görüşmede durumu sert bir dille kınadı.

“Birkaç gün önce kendilerine transfer uzmanı diyen bazı kişiler anlaşmanın tamamlandığını söyledi. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Yan'ın bizimle geçerli bir sözleşmesi var ve o bizim futbolcumuz,” diye vurguladı Marcel Schäfer.

Sezon öncesi planları ve yeni teknik direktör

Geçen sezon Bundesliga'da Yılın En İyi Çaylağı seçilen Yan Diomande, RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi bileti almasında büyük rol oynadı. 33 lig maçında 10'dan fazla gol atan futbolcu, takım arkadaşlarına da etkili asistler yaptı. Bu performansı, prestijli 2026 Golden Boy ödülüne aday gösterilmesini de sağladı.

Takımın başına geçen teknik direktör Martin Demichelis yönetiminde futbolcu, performansını daha da geliştirmeyi hedefliyor. Takım antrenmanlarına tamamen dönen genç yetenek, Avusturya kampında taktik sistemlere uyum sağlama çalışmalarına aktif şekilde katılıyor. Bu durum, “Boğalar”ın yeni sezondaki hücum hattının istikrarı açısından büyük önem taşıyor.

Yan DiomandeRB LeipzigReal MadridBundesligaTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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