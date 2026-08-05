Luciano Spalletti, Chelsea galibiyetinin ardından konuştu

Hong Kong'da oynanan hazırlık maçında Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Sky Sport'a verdiği röportajda takımının sezon öncesi kampındaki performansını övdü. Bu başarı, Torino ekibinin yaz hazırlık sürecindeki bir başka gol yemediği maç oldu ve sezon öncesinde takımın genel durumunu ortaya koydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Sport'un haberine göre Juventus'un sezon öncesi maçlarında henüz gol yememesi dikkat çekiyor. Takım Basel ile 0-0, Standard Liège ile 1-0, Nice ile 2-0 ve son olarak Chelsea karşısında kalesini gole kapatmayı başardı. Teknik direktöre göre bu sonuçlar, takımın doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.

Takım dayanışması ve sahadaki hareketlilik

Spalletti, öğrencilerinin sahadaki disiplininden ve her durumda birlikte hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Ona göre takım, maç boyunca hem savunmada hem de hücuma çıkarken uyum içinde hareket etti ve Chelsea gibi üst düzey bir rakibin baskısına dayanmayı başardı.

“Bu sınavlar hangi yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Takımın maç boyunca, ister ceza sahası yakınında baskı altındayken ister ileri çıkarken, her zaman birlikte hareket etmesini beğendim” dedi teknik direktör.

Zhegrova'nın performansı ve bireysel becerisi

TuttoJuve.com'un haberine göre Spalletti bazı futbolcuların performanslarına da özel olarak değindi. Özellikle sahadaki bazı oyuncuların bireysel çabalarının takıma yardımcı olduğunu, ancak tek bir golün veya asistin yeterli olmadığını vurguladı.

“Gol her futbolcuyu mutlu eder, ancak tek başına yeterli değildir. Takıma kalan 90 dakika boyunca gereken katkı sağlanmazsa tek bir golün veya asistin anlamı kalmaz” diye ekledi Spalletti.

Chelsea seviyesindeki bir rakibe karşı oynamak

Teknik direktör, İngiliz ekibinin potansiyelini överek bu tür rakiplere karşı yalnızca savunma yapmanın yeterli olmadığını söyledi. Chelsea'nin savunmadan oyun kurma, pozisyonları sonuçlandırma ve oyunun temposunu büyük ölçüde artırma konusunda üst düzey bir performans sergilediği belirtildi.

“Chelsea her şeyi yapabilir: geriden hücum başlatabilir, pozisyonları sonuçlandırabilir ve oyuna büyük bir tempo katabilir. Bu seviyedeki takımlara karşı oynarken yalnızca savunmaya çekilerek fazla ilerleyemezsiniz” dedi Juventus Teknik Direktörü.