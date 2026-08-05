Luciano Spalletti, Chelsea galibiyetinin ardından konuştu

·61·Spor
Luciano Spalletti, Chelsea galibiyetinin ardından konuştu

Hong Kong'da oynanan hazırlık maçında Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Sky Sport'a verdiği röportajda takımının sezon öncesi kampındaki performansını övdü. Bu başarı, Torino ekibinin yaz hazırlık sürecindeki bir başka gol yemediği maç oldu ve sezon öncesinde takımın genel durumunu ortaya koydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Sport'un haberine göre Juventus'un sezon öncesi maçlarında henüz gol yememesi dikkat çekiyor. Takım Basel ile 0-0, Standard Liège ile 1-0, Nice ile 2-0 ve son olarak Chelsea karşısında kalesini gole kapatmayı başardı. Teknik direktöre göre bu sonuçlar, takımın doğru yolda ilerlediğini gösteriyor.

Takım dayanışması ve sahadaki hareketlilik

Spalletti, öğrencilerinin sahadaki disiplininden ve her durumda birlikte hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Ona göre takım, maç boyunca hem savunmada hem de hücuma çıkarken uyum içinde hareket etti ve Chelsea gibi üst düzey bir rakibin baskısına dayanmayı başardı.

“Bu sınavlar hangi yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Takımın maç boyunca, ister ceza sahası yakınında baskı altındayken ister ileri çıkarken, her zaman birlikte hareket etmesini beğendim” dedi teknik direktör.

Zhegrova'nın performansı ve bireysel becerisi

TuttoJuve.com'un haberine göre Spalletti bazı futbolcuların performanslarına da özel olarak değindi. Özellikle sahadaki bazı oyuncuların bireysel çabalarının takıma yardımcı olduğunu, ancak tek bir golün veya asistin yeterli olmadığını vurguladı.

“Gol her futbolcuyu mutlu eder, ancak tek başına yeterli değildir. Takıma kalan 90 dakika boyunca gereken katkı sağlanmazsa tek bir golün veya asistin anlamı kalmaz” diye ekledi Spalletti.

Chelsea seviyesindeki bir rakibe karşı oynamak

Teknik direktör, İngiliz ekibinin potansiyelini överek bu tür rakiplere karşı yalnızca savunma yapmanın yeterli olmadığını söyledi. Chelsea'nin savunmadan oyun kurma, pozisyonları sonuçlandırma ve oyunun temposunu büyük ölçüde artırma konusunda üst düzey bir performans sergilediği belirtildi.

“Chelsea her şeyi yapabilir: geriden hücum başlatabilir, pozisyonları sonuçlandırabilir ve oyuna büyük bir tempo katabilir. Bu seviyedeki takımlara karşı oynarken yalnızca savunmaya çekilerek fazla ilerleyemezsiniz” dedi Juventus Teknik Direktörü.

JuventusChelseaLuciano SpallettiHazırlık Maçıİtalyan Futbolu
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a Transferi Neden Tartışmalara Yol AçıyorMohamed Salah'ın Trabzonspor'a Transferi Neden Tartışmalara Yol AçıyorBugün, 02:38Vinicius Junior, Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakınVinicius Junior, Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakınBugün, 02:37Vinicius Junior Instagram sayfasını temizledi ve transfer söylentilerini alevlendirdiVinicius Junior Instagram sayfasını temizledi ve transfer söylentilerini alevlendirdiBugün, 00:33Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Cole Palmer ve Levi Colwill'in neden oynamadığını açıkladıChelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Cole Palmer ve Levi Colwill'in neden oynamadığını açıkladıDün, 23:143 maçta 5 gol: Anvar Hojimirzayev temmuzun en iyisi oldu3 maçta 5 gol: Anvar Hojimirzayev temmuzun en iyisi olduDün, 22:49Mirjalol Qosimov "en iyisi" oldu: Temmuz ayında kimse OKMK'yı durduramadıMirjalol Qosimov "en iyisi" oldu: Temmuz ayında kimse OKMK'yı durduramadıDün, 22:41
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor