Lightspeed girişim sermayesi fonu Instagram üzerinden yeni çalışan işe aldı

Tanınmış teknoloji içerik üreticisi ve yatırımcı Claire Zun’un Instagram’daki özel mesajı, büyük Lightspeed girişim sermayesi fonunda işe başlamasına neden oldu. Bu sıra dışı işe alım süreci, modern yatırımcıların ve girişim sermayesi şirketlerinin kitleleriyle nasıl iletişim kurduğunun çarpıcı bir örneğine dönüştü. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com’un verilerine göre Claire Zun’un TikTok’ta 100 binden fazla, Instagram’da ise 250 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Zun, bu platformlarda en önemli teknoloji trendlerini sade ve anlaşılır bir dille ele alıyor. Lightspeed’e katılması kamuoyunun dikkatini çekti ve girişim sermayesi piyasasındaki yeni yaklaşımların tartışılmasına önayak oldu.

Sosyal medya üzerinden yeni nesil yatırımcılarla iletişim

Zun’a göre birçok kişi geleceğin teknolojilerine katkıda bulunmak ve teknolojiyle ilgilenmek istiyor, ancak gerçekler onlara anlaşılır bir biçimde sunulmuyor. Zun, temel görevini bu bilgileri geniş kitlelere ulaştırmak olarak görüyor. Faaliyetleriyle geleneksel girişim sermayesi yöneticilerinden ayrılan Zun, sosyal medya üzerinden teknoloji meraklıları ve geleceğin startup kurucuları arasında doğrudan bir köprü kuruyor.

Lightspeed’in pazarlama direktörü ve şirket podcast’inin ortak sunucusu Josh Machiz’e göre modern medya dünyasında geleneksel gazetecilik giderek küçülüyor. Yaygın işten çıkarmalar ve medyanın merkezileşmesi nedeniyle startup’ların hikâyelerini dünyaya anlatması zorlaşıyor. Bu nedenle büyük fonlar kendi medya imparatorluklarını kurarak portföy şirketlerinin fikirlerini tanıtmasına yardımcı oluyor.

Gerçek zamanlı nabız ve kullanıcı görüşleri

Sosyal medyada aktif olmak, Lightspeed’e yalnızca geleceğin kurucularını bulma değil, aynı zamanda yeni teknolojiler ve yatırımlar hakkında gerçek zamanlı geri bildirim alma imkânı da sunuyor. Örneğin Silicon Valley’de yapay zekâ startup’larına yatırım yapma eğiliminin güçlü olduğu bir dönemde Zun, bu konuyu internette ele alırken Gen Z temsilcilerinin yapay zekâya o kadar da olumlu yaklaşmadığını fark etti.

Bu tür doğrudan ve samimi geri bildirimler, ekibin insanların teknolojileri nasıl kullandığını ve hangi anlatıların işe yaradığını daha iyi anlamasına yardımcı oldu. Zun’a göre bu tür iletişimler çoğu zaman son derece faydalı ve insanı kendine getiren bir ders niteliğinde.

Machiz ve Zun şu anda gelecekte hangi projeleri hayata geçireceklerini düşünüyor. Temel amaçları, geleceğin kurucularının girişim sermayesi dünyası ve ekosistem hakkında ilk bilgileri edinebileceği güvenilir bir merkez oluşturmak.