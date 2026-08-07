Alıcılar Boeing’in yeni Boeing 777X uçaklarını kabul etmiyor

·571·Teknoloji
Alıcılar Boeing’in yeni Boeing 777X uçaklarını kabul etmiyor

ABD’nin önde gelen havacılık şirketlerinden Boeing, en yeni geniş gövdeli Boeing 777X uçaklarını teslim etme konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Almanya’nın Lufthansa hava yolu şirketi, birkaç yıl önce üretilen ilk seri uçakları kabul etmeyi reddedebileceğini veya bunları ancak tamamen modernize edilmeleri durumunda teslim alacağını açıkladı. Bu durum, Amerikan havacılık devinin karşı karşıya olduğu sorunların daha da derinleştiğini gösteriyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un haberine göre Lufthansa yönetimi, Boeing temsilcileriyle görüşmelere çoktan başladı. Hava yolu şirketinin CEO’su Carsten Spohr’a göre şu anda iki senaryo değerlendiriliyor: Bazı uçaklardan tamamen vazgeçmek veya bunları şirketin bütçesinden değil, tamamen üreticinin finansmanı karşılığında yeniden donatıp teslim almak.

Sertifikasyon sürecinin uzaması ve sonuçları

Bu krize, Boeing 777X programının sertifikasyon sürecinin aşırı uzaması neden oldu. Yıllar süren bekleyişin ardından ilk üretilen uçaklar teknik açıdan eskimeye başladı. Üzerlerindeki parçalar, ekipmanlar ve kabin konfigürasyonu günümüzdeki program standartlarını kesinlikle karşılamıyor.

Bu nedenle bu tür hava araçlarının müşterilere teslim edilmesinden önce büyük ölçekli modernizasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Ancak bu çalışmaların çok yüksek maliyetler gerektireceği açık.

Diğer büyük alıcıların tutumu

Boeing’in karşı karşıya olduğu bu sorun yalnızca bir hava yolu şirketiyle sınırlı kalmıyor. Lufthansa’dan önce iki büyük alıcının daha benzer bir adım attığı ortaya çıktı. Bunlardan biri olan Amerikan United Airlines da ilk Boeing 777X örneklerinden vazgeçti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Emirates hava yolu şirketi de benzer görüşmelere başladı. Emirates Başkanı Tim Clark, verdiği röportajlardan birinde bu uçakların ilk örnekleriyle ilgili ironik bir yorum yaparak, bunların yalnızca Heinz konserve kutuları üretiminde kullanılabileceğini söylemişti.

Ekonomik açıdan verimsiz adımlar

Durumun ciddiyetini doğrulayan bir başka gelişme olarak Boeing’in, Emirates için üretilen ilk Boeing 777-9 uçaklarından birini doğrudan hurdaya ayırıp imha etmesi gösteriliyor. Analizler, bu hava aracını modern standartlara uyarlamanın ekonomik açıdan tamamen verimsiz olduğunu ortaya koydu.

Tüm zorluklara rağmen Lufthansa yönetimi gelecek planlarından vazgeçmiş değil. Şirket, ilk operasyona hazır Boeing 777-9 uçağını 2027 yazında teslim almayı umuyor.

BoeingLufthansaHavacılıkUçakEmirates
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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