Manchester United, Leicester City yeteneği için transfer yarışına girdi

·84·Spor
Manchester United, Leicester City yeteneği için transfer yarışına girdi

İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri, genç yetenekleri kadrolarına katma konusunda faaliyetlerini artırıyor. BBC Sport'un haberine göre Manchester United, Leicester City'nin gelecek vadeden orta saha oyuncusu Louis Page'in transferi için görüşmelere başladı. Bu futbolcu için Manchester United'ın en büyük rakibi ise Arsenal. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Geçen ay 18 yaşına giren genç futbolcu, üst ligler dışındaki en parlak yeteneklerden biri olarak görülüyor. Leicester City'nin küme düşmesine rağmen Louis Page, geçen sezon sergilediği etkileyici performans sayesinde EFL tarafından yılın en iyi akademi oyuncusu seçilerek “Apprentice of the Year” ödülünü kazandı. Bu da oyuncuya olan ilgiyi daha da artırdı.

Transfer pazarı ve başlıca adaylar

Manchester United, gençlik akademisini güçlendirmek amacıyla Page'i öncelikli hedef olarak belirledi. Kulüpler arasındaki transfer bedeli görüşmeleri şu anda devam ediyor. İngiltere U20 Milli Takımı'nın bir parçası olan futbolcu, geçen yılın eylül ayında ilk profesyonel sözleşmesini imzalamıştı.

Buna rağmen Manchester United bu yarışta yalnız değil. İddialara göre Arsenal ve Aston Villa da son haftalarda bu merkez orta saha oyuncusuna ciddi ilgi gösterdi. Ancak Manchester kulübü, transfer yarışında şimdilik önde gidiyor.

Louis Page'in kariyeri ve kulüpteki rolü

Louis Page, Leicester City formasıyla şimdiden 21 kez A takım maçında sahaya çıktı. Son karşılaşmalarından biri cumartesi günü Lig Kupası'nda Northampton Town'a karşı oynandı. Futbolcu, kulübün akademisine dokuz yaş altı takımındayken katıldı ve yıllar içinde sahada korkusuz, rekabetçi bir oyuncuya dönüştü.

Arsenal bu yarışta fırsatı kaçırırsa, bu yaz Leicester City'nin genç yeteneğinin Manchester kulüplerine transfer olmasıyla ilgili ikinci olay yaşanacak. Daha önce Jeremy Monga'nın 10 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye katıldığını hatırlatalım. Oyuncunun halen geçerli bir profesyonel sözleşmesi bulunduğundan, talip olan kulübün Leicester City yönetimiyle anlaşması gerekiyor.

Manchester UnitedArsenalLeicester CityLouis PageTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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