Barcelona, Rodri transferi için Casadó'yu satmaya hazırlanıyor

Avrupa futbolunda transfer döneminin kızıştığı şu günlerde, Katalan kulübü Barcelona çevresindeki son gelişmeler taraftarların dikkatini çekiyor. Kulüp yönetiminin kadroyu yenilemek ve mali istikrarı sağlamak amacıyla bazı oyuncularla yollarını ayırmayı, aynı zamanda büyük transferler gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor. Bu karmaşık transfer zincirinde Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi ve Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin durumu belirleyici bir rol oynuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Marc Casadó'ya ilgi ve mali şartlar

Ekrem Konur ve diğer güvenilir kaynakların aktardığına göre Barcelona, genç orta saha oyuncusu Marc Casadó'yu satmaya hazır. Suudi Arabistan'ın Roshn Saudi Pro League ekipleri, özellikle de Al-Ahli ve Al-Hilal, oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Katalan devi, altyapısından yetişen futbolcu için en az 40 milyon avro talep ediyor. Bu gelir, kulübün transfer piyasasında diğer önemli anlaşmaları gerçekleştirmesi için temel bir mali kaynak olacak.

Marc Casadó'nun transferi ile Manchester City'nin yıldızı Rodri için yürütülen görüşmelerin birbiriyle yakından bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Barcelona yönetimi, Rodri'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı ancak transferin tamamlanması için bazı mali ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. İngiltere şampiyonunun formasını giyen deneyimli orta saha oyuncusunun Katalonya'ya transferi, kulüp için önemli bir mali harcama gerektirecek.

Tam da bu noktada Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi Barcelona'nın elini güçlendiriyor. Al-Ahli ve Al-Hilal, Marc Casadó'yu kadrosuna katmak için kıyasıya rekabet ediyor. Katalanlar Casadó'yu belirlenen 40 milyon avro karşılığında satmayı başarırsa, bu transfer kulüp kasasına önemli bir gelir sağlayacak ve Rodri transferinin hemen tamamlanmasına olanak tanıyacak.

Transfer piyasasındaki karşılıklı bağlantı

Modern futbol piyasasında bir transferin başarısının çoğu zaman başka bir anlaşmaya bağlı olması artık olağan bir durum. Barcelona da tam olarak bu stratejiyi uygulayarak mali olanaklarını göz önünde bulunduruyor. Marc Casadó'nun satışı, kulüp bütçesine ihtiyaç duyulan nakit parayı kazandıracak ve Rodri transferindeki son engellerin aşılmasına yardımcı olacak.

Uzmanlara göre bu mali plan başarıyla uygulanırsa Barcelona, orta saha hattını önemli ölçüde güçlendirmekle kalmayıp transfer piyasasındaki hedeflerine de tamamen ulaşacak. Şu anda tüm dikkat taraflar arasındaki görüşmelerin nihai sonucuna çevrilmiş durumda ve önümüzdeki günlerde bu konuda resmi kararların alınması bekleniyor.