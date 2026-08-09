Barcelona, Rodri transferi için Casadó'yu satmaya hazırlanıyor

·56·Spor
Barcelona, Rodri transferi için Casadó'yu satmaya hazırlanıyor

Avrupa futbolunda transfer döneminin kızıştığı şu günlerde, Katalan kulübü Barcelona çevresindeki son gelişmeler taraftarların dikkatini çekiyor. Kulüp yönetiminin kadroyu yenilemek ve mali istikrarı sağlamak amacıyla bazı oyuncularla yollarını ayırmayı, aynı zamanda büyük transferler gerçekleştirmeyi planladığı belirtiliyor. Bu karmaşık transfer zincirinde Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi ve Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin durumu belirleyici bir rol oynuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Marc Casadó'ya ilgi ve mali şartlar

Ekrem Konur ve diğer güvenilir kaynakların aktardığına göre Barcelona, genç orta saha oyuncusu Marc Casadó'yu satmaya hazır. Suudi Arabistan'ın Roshn Saudi Pro League ekipleri, özellikle de Al-Ahli ve Al-Hilal, oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Katalan devi, altyapısından yetişen futbolcu için en az 40 milyon avro talep ediyor. Bu gelir, kulübün transfer piyasasında diğer önemli anlaşmaları gerçekleştirmesi için temel bir mali kaynak olacak.

Marc Casadó'nun transferi ile Manchester City'nin yıldızı Rodri için yürütülen görüşmelerin birbiriyle yakından bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Barcelona yönetimi, Rodri'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı ancak transferin tamamlanması için bazı mali ayrıntıların çözülmesi gerekiyor. İngiltere şampiyonunun formasını giyen deneyimli orta saha oyuncusunun Katalonya'ya transferi, kulüp için önemli bir mali harcama gerektirecek.

Tam da bu noktada Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi Barcelona'nın elini güçlendiriyor. Al-Ahli ve Al-Hilal, Marc Casadó'yu kadrosuna katmak için kıyasıya rekabet ediyor. Katalanlar Casadó'yu belirlenen 40 milyon avro karşılığında satmayı başarırsa, bu transfer kulüp kasasına önemli bir gelir sağlayacak ve Rodri transferinin hemen tamamlanmasına olanak tanıyacak.

Transfer piyasasındaki karşılıklı bağlantı

Modern futbol piyasasında bir transferin başarısının çoğu zaman başka bir anlaşmaya bağlı olması artık olağan bir durum. Barcelona da tam olarak bu stratejiyi uygulayarak mali olanaklarını göz önünde bulunduruyor. Marc Casadó'nun satışı, kulüp bütçesine ihtiyaç duyulan nakit parayı kazandıracak ve Rodri transferindeki son engellerin aşılmasına yardımcı olacak.

Uzmanlara göre bu mali plan başarıyla uygulanırsa Barcelona, orta saha hattını önemli ölçüde güçlendirmekle kalmayıp transfer piyasasındaki hedeflerine de tamamen ulaşacak. Şu anda tüm dikkat taraflar arasındaki görüşmelerin nihai sonucuna çevrilmiş durumda ve önümüzdeki günlerde bu konuda resmi kararların alınması bekleniyor.

BarcelonaRodriMarc CasadóTransferSuudi Arabistan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorGirona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorBugün, 02:52Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıJulián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıBugün, 02:35Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduDarwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduBugün, 02:16Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiMonaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiBugün, 01:34Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorJuventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorBugün, 00:55Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunFlorian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)