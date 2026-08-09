Barcelona sezon öncesinde gol atma sorunuyla karşı karşıya

Mundo Deportivo’nun haberine göre, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’nın sezon öncesi hazırlık maçları, kadrodaki ciddi bir sorunu, hücum hattındaki gol eksikliğini ortaya çıkardı. Robert Lewandowski’nin ayrılması ve Ferran Torres’in olası transferi, Katalan ekibinin hücumunda büyük bir boşluk oluşturdu. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası nedeniyle milli takım oyuncularının kamplara geç dönmesi, teknik direktör Hansi Flick için baş ağrısına dönüştü. Oyuncuların son grubu 12 Ağustos’ta takıma katıldı. Sezon öncesinde oynanan ilk üç karşılaşma, ekibin hücumdaki zayıf yönlerini açıkça ortaya koydu.

Hücumdaki sorunlar ve yetersiz istatistikler

Birmingham, Nottingham Forest ve Udinese’ye karşı oynanan maçlar ve alınan sonuçlar, taraftarları endişelendiriyor. Özellikle ilk üç karşılaşmanın ikisi yalnızca 45 dakika sürdü ve tüm maçlarda takımın kaleyi bulan şut üretmekte zorlandığı görüldü. Basel ve Joan Gamper Kupası maçları öncesinde Barcelona yalnızca üç gol atabildi.

Bu gollerin çoğu duran toplardan geldi. Atılan üç golün ikisi penaltıdan, diğeriyse dönen topun tamamlanmasıyla kaydedildi. Mısırlı yetenek Hamza Abdelkarim iki gol atarken, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha da bir gol kaydetti.

Liderlerin ayrılığı ve transfer planları

Gol sayısındaki bu düşüş, dört sezon boyunca Barcelona formasıyla her yıl ortalama 30 gol atan Robert Lewandowski’nin ayrılığıyla doğrudan bağlantılı. Durumu daha da zorlaştıran gelişme ise her sezon yaklaşık 20 gol atan Ferran Torres’in de kulüpten ayrılmak istemesi oldu. Forvet oyuncusu, Paris Saint-Germain’e katılmak istediğini yönetime zaten bildirdi.

Udinese karşılaşmasında Flick; Raphinha, Fermín, Ademi, Bessie ve Hamza gibi oyunculara güvendi. Alman teknik adam, takımın şu anki başlıca golcüleri Lamine Yamal ve Dani Olmo’nun kadroya dönmesini bekliyor. Ancak ortaya çıkan tablo, kulübün sportif direktörlüğünü acilen harekete geçmeye zorluyor.

Şu anda Julián Álvarez gibi oyuncuları transfer etmek veya alternatif bir plan bulmak, Barcelona’nın en acil görevine dönüştü. Teknik heyet, yaklaşan resmi maçlara kadar hücum hattının verimliliğini artırmanın yollarını bulmak zorunda.