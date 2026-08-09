Barcelona sezon öncesinde gol atma sorunuyla karşı karşıya

·55·Spor
Barcelona sezon öncesinde gol atma sorunuyla karşı karşıya

Mundo Deportivo’nun haberine göre, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona’nın sezon öncesi hazırlık maçları, kadrodaki ciddi bir sorunu, hücum hattındaki gol eksikliğini ortaya çıkardı. Robert Lewandowski’nin ayrılması ve Ferran Torres’in olası transferi, Katalan ekibinin hücumunda büyük bir boşluk oluşturdu. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Dünya Kupası nedeniyle milli takım oyuncularının kamplara geç dönmesi, teknik direktör Hansi Flick için baş ağrısına dönüştü. Oyuncuların son grubu 12 Ağustos’ta takıma katıldı. Sezon öncesinde oynanan ilk üç karşılaşma, ekibin hücumdaki zayıf yönlerini açıkça ortaya koydu.

Hücumdaki sorunlar ve yetersiz istatistikler

Birmingham, Nottingham Forest ve Udinese’ye karşı oynanan maçlar ve alınan sonuçlar, taraftarları endişelendiriyor. Özellikle ilk üç karşılaşmanın ikisi yalnızca 45 dakika sürdü ve tüm maçlarda takımın kaleyi bulan şut üretmekte zorlandığı görüldü. Basel ve Joan Gamper Kupası maçları öncesinde Barcelona yalnızca üç gol atabildi.

Bu gollerin çoğu duran toplardan geldi. Atılan üç golün ikisi penaltıdan, diğeriyse dönen topun tamamlanmasıyla kaydedildi. Mısırlı yetenek Hamza Abdelkarim iki gol atarken, Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha da bir gol kaydetti.

Liderlerin ayrılığı ve transfer planları

Gol sayısındaki bu düşüş, dört sezon boyunca Barcelona formasıyla her yıl ortalama 30 gol atan Robert Lewandowski’nin ayrılığıyla doğrudan bağlantılı. Durumu daha da zorlaştıran gelişme ise her sezon yaklaşık 20 gol atan Ferran Torres’in de kulüpten ayrılmak istemesi oldu. Forvet oyuncusu, Paris Saint-Germain’e katılmak istediğini yönetime zaten bildirdi.

Udinese karşılaşmasında Flick; Raphinha, Fermín, Ademi, Bessie ve Hamza gibi oyunculara güvendi. Alman teknik adam, takımın şu anki başlıca golcüleri Lamine Yamal ve Dani Olmo’nun kadroya dönmesini bekliyor. Ancak ortaya çıkan tablo, kulübün sportif direktörlüğünü acilen harekete geçmeye zorluyor.

Şu anda Julián Álvarez gibi oyuncuları transfer etmek veya alternatif bir plan bulmak, Barcelona’nın en acil görevine dönüştü. Teknik heyet, yaklaşan resmi maçlara kadar hücum hattının verimliliğini artırmanın yollarını bulmak zorunda.

BarcelonaHansi FlickRobert LewandowskiHamza AbdelkarimParis Saint-Germain
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Girona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorGirona eski futbolcusunu Suudi Arabistan’dan geri getirmek istiyorBugün, 02:52Julián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıJulián Álvarez'in kaderini belirleyecek hafta başladıBugün, 02:35Darwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduDarwin Núñez, Liverpool transferini kulüpten önce duyurduBugün, 02:16Monaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiMonaco, Lamine Kamara için gelen dev teklifi reddettiBugün, 01:34Juventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorJuventus ve Bologna, Jhon Lucumì transferi için görüşmeleri sürdürüyorBugün, 00:55Florian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunFlorian Wirtz, Andoni Iraola'nın taktik fikirlerinden memnunBugün, 00:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)