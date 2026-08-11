Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın Gölgesinde Çalışmaya Hazır

·51·Spor
Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın Gölgesinde Çalışmaya Hazır

Futbol dünyasındaki en sorumluluk gerektiren ve zorlu görevlerden biri olan Pep Guardiola sonrası dönemi yönetmeye hazırlanan Enzo Maresca, yeni sezon öncesi düşüncelerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre İtalyan teknik adam, Manchester City'deki ilk günlerinden itibaren geçmişteki büyük başarıların gölgesi ve kaçınılmaz kıyaslamalarla karşılaşacağının farkında. Kulüp tarihindeki üç kupalı sezonda Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Maresca için bu adım tanıdık olsa da teknik direktör olarak sorumluluk tamamen farklı bir seviyede. Konuyla ilgili Goal.com şunları aktarıyor.

Guardiola, parlak kariyeri boyunca Manchester City ile altısı İngiltere Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 17 büyük kupa kazanarak kulüpte son derece yüksek standartlar belirledi. Takımın Güney Kore'deki sezon öncesi turnuvası sırasında basın mensuplarıyla konuşan Maresca, taraftarların ve uzmanların daha ilk haftadan itibaren sonuçlarını Katalan teknik adamın performansıyla karşılaştıracağını açıkça kabul etti. Bu baskının kendisini etkilemeyeceğini ve durumu sakin karşılayacağını belirtti.

Baskı ve Pep Guardiola ile görüşme

Maresca, ilk 10 haftanın ardından takımın kaç puan topladığından bağımsız olarak insanların hemen karşılaştırma yapmaya başlayacağını söyledi. "Beş yıl önce Leicester veya Chelsea'de çalışırken de söylediğim gibi, Pep son 15-20 yılda dünyanın en iyi teknik direktörü," dedi. Bu büyük göreve hazırlanma sürecinde Maresca, resmi olarak atanmadan kısa süre önce Barcelona'da Guardiola ile bir araya gelerek takımın iç ortamı ve kadrosu hakkında görüştü.

Uzmanlara göre son yıllarda İngiltere Premier Lig'inde taktik eğilimler önemli ölçüde değişti. Maresca, önceki yardımcı antrenörlük dönemine kıyasla duran toplara ve oyuncuların birbirini sıkı markajla takip ettiği man-to-man sistemine daha fazla önem verildiğini belirtti. Buna rağmen dünyanın en güçlü futbol liginin İngiltere'de olduğunu ve diğer ülkelerin ligleriyle rekabette bu ortamın üstün geldiğini vurguladı.

Maresca'ya göre İngiltere liginin yüksek seviyedeki rekabeti büyük ölçüde futbolcuların ve teknik direktörlerin kalitesiyle kulüplerin organizasyonel çalışmalarından kaynaklanıyor. İspanya La Liga'da Barcelona ve Real Madrid gibi devlerin bulunduğunu kabul eden Maresca, Premier Lig'de sürekli üst sıralar için mücadele eden altı takım olduğunu ve bunun rekabeti daha da artırdığını ifade etti.

Enzo MarescaPep GuardiolaManchester Cityİngiltere Premier LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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