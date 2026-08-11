Alessandro Costacurta: “Milan” Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir”

·2·Spor
Alessandro Costacurta: “Milan” Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir”

İtalya'nın “Milan” kulübünün eski savunma oyuncusu Alessandro Costacurta, takımın bu sezonki performansı ve kulübün geçirdiği değişimler hakkındaki görüşlerini paylaştı. Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, “Rossoneri”nin kadroyu güçlendirme yolunda iyi adımlar attığını, ancak son yıllardaki mali imkânların eskisi gibi olmadığını özellikle vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre deneyimli futbol insanı ve uzman, alışılmadık başlangıcın ardından kulübün transfer piyasasında olumlu bir görüntü sergilediğini belirtti. Ona göre takıma katılan yeni oyuncular, savunma hattını güçlendiren futbolcu ve takım için özveriyle mücadele eden forvet de dâhil olmak üzere, kulübün potansiyelini artırdı.

Kadro değişiklikleri ve teknik direktör faktörü

Costacurta, Luka Modrić'in takımda kalmasının da büyük önem taşıdığını ve bunun adeta bir transfer değerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca teknik direktörün yaklaşımının takımda heyecan yaratabileceğini ifade etti.

  • “Milan” savunma ve hücum hatlarını iyi oyuncularla güçlendirdi
  • Luka Modrić'in takımda kalması önemli bir adım oldu
  • Geçen sezonun temel sorunu oyuncuların moral bozukluğuyla ilgiliydi

Eski savunma oyuncusuna göre günümüzdeki temel görev, geçen sezon forma giyen futbolcuların performans seviyelerini daha da yükseltmesi. Ancak bu şekilde “Milan”ın Şampiyonlar Ligi'ne başarılı bir dönüş yapabileceği belirtildi.

Avrupa futbolundaki mali farklılık

Costacurta, kendi dönemindeki “Milan” ile mevcut durumu karşılaştırırken mali faktörün belirleyici bir rol oynadığını gizlemedi. Onun vurguladığı gibi kulüp o dönemde Avrupa'daki diğer tüm takımlardan daha fazla para harcıyordu; bugün ise kulüpler bu alanda ilk 10'a bile giremiyor.

Bununla birlikte uzman, PSG'yi son yıllarda Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olarak nitelendirdi. Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibinin oyuncularının sahada sergilediği mücadele ve teknik direktöre duyduğu güvenin takdire değer olduğunu ifade etti.

İtalyan takımlarının Avrupa sahnesindeki başarıları hakkında konuşan Costacurta, bunun yalnızca yatırımlara bağlı olduğunu belirtti. Tahminine göre İtalyan kulüplerinin önümüzdeki 6-7 yıl içinde Avrupa'da üstünlük kurması zor; zira Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Barcelona ve Real Madrid gibi takımlar rekabette şimdiden oldukça önde.

MilanAlessandro CostacurtaŞampiyonlar Ligiİtalyan FutboluTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?Real Madrid’de yeniden yapılanma: Kimler geldi, kimler ayrıldı?Bugün, 12:46Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın Gölgesinde Çalışmaya HazırEnzo Maresca, Pep Guardiola'nın Gölgesinde Çalışmaya HazırBugün, 12:40Harry Maguire, Manchester United'ı Yeni Sezona Hazırlanmaya ÇağırdıHarry Maguire, Manchester United'ı Yeni Sezona Hazırlanmaya ÇağırdıBugün, 12:35Resmî: Metallurg'un başantrenörü Ilhom Mo‘minjonov istifa ettiResmî: Metallurg'un başantrenörü Ilhom Mo‘minjonov istifa ettiBugün, 12:33UFC 330 tahmini: Aspinall, Garry-Makhachev maçında kimi favori görüyor?UFC 330 tahmini: Aspinall, Garry-Makhachev maçında kimi favori görüyor?Bugün, 12:28Matty Cash: Aston Villa UEFA Süper Kupa’yı kazanmaya hazırMatty Cash: Aston Villa UEFA Süper Kupa’yı kazanmaya hazırBugün, 12:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)