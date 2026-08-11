Alessandro Costacurta: “Milan” Şampiyonlar Ligi'ne dönebilir”

İtalya'nın “Milan” kulübünün eski savunma oyuncusu Alessandro Costacurta, takımın bu sezonki performansı ve kulübün geçirdiği değişimler hakkındaki görüşlerini paylaştı. Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, “Rossoneri”nin kadroyu güçlendirme yolunda iyi adımlar attığını, ancak son yıllardaki mali imkânların eskisi gibi olmadığını özellikle vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre deneyimli futbol insanı ve uzman, alışılmadık başlangıcın ardından kulübün transfer piyasasında olumlu bir görüntü sergilediğini belirtti. Ona göre takıma katılan yeni oyuncular, savunma hattını güçlendiren futbolcu ve takım için özveriyle mücadele eden forvet de dâhil olmak üzere, kulübün potansiyelini artırdı.

Kadro değişiklikleri ve teknik direktör faktörü

Costacurta, Luka Modrić'in takımda kalmasının da büyük önem taşıdığını ve bunun adeta bir transfer değerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca teknik direktörün yaklaşımının takımda heyecan yaratabileceğini ifade etti.

“Milan” savunma ve hücum hatlarını iyi oyuncularla güçlendirdi

Luka Modrić'in takımda kalması önemli bir adım oldu

Geçen sezonun temel sorunu oyuncuların moral bozukluğuyla ilgiliydi

Eski savunma oyuncusuna göre günümüzdeki temel görev, geçen sezon forma giyen futbolcuların performans seviyelerini daha da yükseltmesi. Ancak bu şekilde “Milan”ın Şampiyonlar Ligi'ne başarılı bir dönüş yapabileceği belirtildi.

Avrupa futbolundaki mali farklılık

Costacurta, kendi dönemindeki “Milan” ile mevcut durumu karşılaştırırken mali faktörün belirleyici bir rol oynadığını gizlemedi. Onun vurguladığı gibi kulüp o dönemde Avrupa'daki diğer tüm takımlardan daha fazla para harcıyordu; bugün ise kulüpler bu alanda ilk 10'a bile giremiyor.

Bununla birlikte uzman, PSG'yi son yıllarda Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olarak nitelendirdi. Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibinin oyuncularının sahada sergilediği mücadele ve teknik direktöre duyduğu güvenin takdire değer olduğunu ifade etti.

İtalyan takımlarının Avrupa sahnesindeki başarıları hakkında konuşan Costacurta, bunun yalnızca yatırımlara bağlı olduğunu belirtti. Tahminine göre İtalyan kulüplerinin önümüzdeki 6-7 yıl içinde Avrupa'da üstünlük kurması zor; zira Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Barcelona ve Real Madrid gibi takımlar rekabette şimdiden oldukça önde.