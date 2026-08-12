SpaceX'in Geleceği Yapay Zekâyla Şekilleniyor

SpaceX CEO'su Elon Musk, çalışanlar için düzenlediği konuşmada yapay zekâ teknolojilerinin şirketin geleceğinde belirleyici bir rol oynayacağını açıkladı. ixbt.com'un yazdığına göre, önümüzdeki yıllarda yapay zekâ alanının şirket değerinin ezici çoğunluğunu oluşturması ve geleneksel roketçilik ile uydu projelerini geride bırakması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre SpaceX, bu yılın başında Elon Musk tarafından 2023'te kurulan xAI girişimini bünyesine katmıştı. Bu yapı, kamuoyunca tanınan Grok sohbet botunu geliştirdi ve ABD'nin Tennessee eyaletinde Colossus adlı güçlü süper bilgisayarlar kümesini işletiyor. Bu, şirketin teknolojik dönüşümündeki ilk adım oldu.

Finansal göstergelerde keskin dönüş

Şirketin halka arzından sonraki ilk çeyreklik raporun yayımlanmasından bir hafta sonra gerçekleşen 29 dakikalık konuşmasında Musk, yapay zekâya yapılan dev yatırımlar hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Ona göre bu alandan elde edilen gelirler, yakında diğer tüm alanların gelirlerini aşacak.

"Yapay zekâ gelirimiz, tüm SpaceX'in diğer gelirlerini daha Eylül ayında — yani gelecek ay — geride bırakacak ve dördüncü çeyrekte onları önemli ölçüde aşacak", diye vurguladı Elon Musk konuşmasında. Bu durum, havacılık ve uzay devi için yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

Gelecek beş yıla ilişkin dev planlar

Musk'ın tahminine göre yapay zekâ, önümüzdeki dört-beş yıl içinde SpaceX'in toplam değerinin tam yüzde 99'unu oluşturacak. Beş yıl sonra bu oranın kaçınılmaz olacağını ve şirket değerinin eşi benzeri görülmemiş astronomik bir seviyeye ulaşacağını özellikle belirtti.

Şirket şu anda altyapısını hızla genişletiyor. Özellikle planlara göre gelecek yılın sonuna kadar, yapay zekâ için tasarlanmış ve toplam kapasitesi 10 gigawatt olan bilgi işlem kaynaklarının devreye alınması öngörülüyor. Bu da gelecekteki teknolojik sıçramalar için sağlam bir temel hazırlayacak.