Napoli, Benoît Badiashile transferine çok yakın

İtalya temsilcisi Napoli, Premier Lig ekibi Chelsea'nin savunma oyuncusu Benoît Badiashile'yi kadrosuna katma konusunda oldukça umutlu. Londra kulübü futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini artırmış olsa da taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Goal.com'a göre Fransız futbolcu, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kış transfer dönemindeki öncelikli hedefi haline geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Serie A temsilcisi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Fransız futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. İki kulüp arasında 3 milyon avro değerinde bir kiralama anlaşması için ön mutabakata varıldı. Ancak satın alma opsiyonunun nihai bedeli konusundaki görüşmeler hâlâ devam ediyor.

Transfer detayları ve kişisel faktör

Futbolcunun kendisi de Stadio Diego Armando Maradona'ya taşınmayı aktif şekilde istiyor. Benoît Badiashile, Napoli'ye gitmeyi öncelik olarak görerek İngiltere'de ismi açıklanmayan başka bir kulüpten gelen teklifleri reddetti. Bu durum İtalyan kulübünün elini daha da güçlendiriyor.

Chelsea başlangıçta satın alma zorunluluğunun 15 milyon avro olarak belirlenmesini istemişti. Taraflar daha sonra zorunlu satın alma maddesini satın alma opsiyonuna çevirse de Londra ekibi bu bedeli 18 milyon avrodan 20 milyon avroya yükseltti. Napoli yönetimi şu anda transfer ücretini mümkün olduğunca aşağı çekmek için çalışıyor.

Savunmadaki kriz ve Allegri'nin planları

Napoli'nin Chelsea'nin stoperi için girişimi, takımın savunma hattındaki ciddi sakatlık krizi nedeniyle son derece önemli hale geldi. İlk tercih stoper Alessandro Buongiorno, dizinden ameliyat geçirdi ve üç ila dört ay sahalardan uzak kalacak.

Ayrıca Sam Beukema Aşil tendonundan sakatlanırken Luka Marianucci kısa süre önce diz bağlarını yırttı. Bu kayıplar, Massimiliano Allegri'nin ortaya çıkan sezon öncesi süreçte savunma seçenekleri konusunda ciddi bir sorun yaşamasına neden oldu.

Futbolcunun takıma katılmak istemesi ve taraflar arasındaki finansal farkın çok büyük olmaması nedeniyle Napoli, transferi kısa süre içinde tamamlamayı umuyor. Allegri, Fransız savunmacıyı mümkün olan en kısa sürede kadroya entegre etmek ve yeni sezon öncesinde takımına kazandırmak istiyor.