Kristian Kofane, Arsenal transfer söylentileri ve 100 milyon avroluk fiyat hakkında konuştu

Bayer Leverkusen'in yetenekli hücumcusu Kristian Kofane, transfer değerine ve İngiltere'nin Arsenal ekibiyle ilişkilendirildiği yoğun söylentilere ilişkin ilk kez görüşlerini açıkladı. Goal.com'un haberine göre 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'daki etkileyici performansının ardından aralarında Londra ekibi Arsenal'in de bulunduğu Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mikel Arteta'nın ekibinin hücum hattını güçlendirmek amacıyla dinamik futbolcular aradığı ve Kofane'nin kulübün transfer stratejisine tamamen uyduğu belirtiliyor. Ancak genç hücumcu, bu tür haberlerden haberdar olmadığını ve yalnızca sahadaki oyununa odaklandığını vurguladı.

Menajerinin açıkladığı 100 milyon avroluk değer futbolcuyu şaşırttı

Kölner Stadt-Anzeiger'e verdiği röportajda Kristian Kofane, kendisine yönelik transfer ilgisi hakkında konuştu. Ona göre bu tür söylentiler kendisine ulaşmamıştı ve hiçbir tarafla şahsen iletişime geçmemişti.

Bu sezon kendini kanıtlayan futbolcu, menajeri Erik Depolo tarafından kendisi için belirlenen 100 milyon avroluk değeri duyunca daha da şaşırdı. Transfermarkt portalı futbolcunun mevcut piyasa değerini 40 milyon avro olarak gösterirken menajerinin böylesine yüksek bir rakam açıklaması Kofane için beklenmedik bir durum oldu.

«Vay. Hayır, bunu bilmiyordum. Beni gerçekten tanımıyorsunuz: Sosyal medyayla ve benzeri şeylerle ilgilenmiyorum», diyen hücumcu şaşkınlığını gizlemedi.

Kofane, Bayer Leverkusen'deki gelişimine odaklanıyor

Genç futbolcuya göre menajeri veya medya istedikleri her şeyi söyleyebilir, ancak onun asıl görevi yalnızca futbol oynamak. Bayer Leverkusen formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen 20 yaşındaki oyuncu için Alman kulübü, yeteneklerini geliştirebileceği uygun bir ortam sunuyor.

Alman kulübüyle mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve bu durum Bayer Leverkusen'e gelecekteki görüşmelerde avantaj sağlıyor. Geleceği hakkında konuşan Kofane, şu anda yalnızca futbola odaklandığını, ancak gazeteciler konuyu gündeme getirdikten sonra geleceği hakkında düşünmeye başlayacağını da sözlerine ekledi.