HMD, Efsanevi Nokia N95 Tasarımında Yeni Bir Kızaklı Telefon Hazırlıyor

·1·Teknoloji
HMD, Efsanevi Nokia N95 Tasarımında Yeni Bir Kızaklı Telefon Hazırlıyor

HMD, modern ihtiyaçlara uyarlanmış özgün bir kızaklı akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ixbt.com bilgilerine göre yeni cihaz, daha önce üretimi iptal edilen Nokia N95 fikrini sürdürecek, ancak çok daha uygun bir fiyatla sunulması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Efsanevi tasarımın yeni yorumu

Bu proje, teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran önceki konseptlere dayanıyor. Yeni kızaklı tasarım, klasik ve modern işlevleri aynı anda kullanışlı bir şekilde bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

İçeriden alınan bilgilere göre cihaz, öne doğru kayan bir ekran mekanizmasına sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar ek fiziksel kontrol düğmelerine veya klavyeye erişebilecek.

Teknik özellikler ve ekran

Cihazın temel bölümünün modern ihtiyaçları karşılayan kaliteli bileşenlerle donatılması planlanıyor. Özellikle daha önce iptal edilen sürümün özellikleri temel alındığında, yeni cihaz şu teknik özelliklere sahip olabilir:

  • 6,39 inç IPS LCD ekran ve FHD+ çözünürlük
  • Ekran kaydırıldığında açılan özel klavye bölümü
  • Çift hoparlör sistemi ve dahili kullanışlı destek ayağı
  • ZEISS optikli üçlü ana kamera modülü
Akıllı telefonun fotoğraf yetenekleri de dikkat çekiyor. Ana kamera bölümünde 48, 8 ve 5 megapiksel sensörlerin bulunması bekleniyor. Selfie meraklıları için ise özel aydınlatma flaşına sahip 16 megapiksel ön kamera sunulması planlanıyor.

Pil ömrü ve fiyat politikası

Cihazın pil kapasitesinin günlük kullanım için yeterli olması bekleniyor. Bilgilere göre akıllı telefon, 4500 mAh kapasiteli bir pilin yanı sıra 20 watt şarj gücünü destekleyecek.

HMD bu kez de geleneğine bağlı kalarak gelişmiş tasarım çözümlerini kitlesel tüketiciler için uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor. Bu kızaklı telefonun çıkış tarihi ve diğer ayrıntılarının yakında açıklanması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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