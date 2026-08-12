Lautaro Martínez ve Barcelona: Deco, menajeriyle görüştü

·39·Spor
Lautaro Martínez ve Barcelona: Deco, menajeriyle görüştü

İspanya'nın Barcelona kulübü, transfer piyasasında hücum hattını güçlendirme planları yapmaya devam ediyor. Katalan ekibi, Atlético Madrid forması giyen Julián Álvarez'i transfer edememesi durumunda Lautaro Martínez seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu ilginin ardından sportif direktör Deco'nun futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Goal.com haberine göre Barcelona, Julián Álvarez transferi için birkaç haftadır çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Atlético Madrid bu konuda tavizsiz tutumunu koruyor. Madrid ekibi, golcüsünü yalnızca sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin tamamının ödenmesi hâlinde bırakmaya hazır olduğunu kesin bir dille belirtiyor.

Julián Álvarez transferindeki zorluklar

Goal.com'un haberine göre Barcelona, birkaç haftadır Julián Álvarez transferi üzerinde çalışıyor. Ancak Atlético Madrid bu konuda tavizsiz bir tutum sergiliyor. Madrid kulübü, forvetini yalnızca sözleşmesinde belirtilen serbest kalma bedelinin tamamının ödenmesi hâlinde göndermeye hazır olduğunu kesin bir şekilde vurguluyor.

Müzakerelerdeki bu çıkmaz ve finansal talepler, Katalan kulübünü alternatif seçenekler aramaya zorluyor. Bunun sonucunda dikkatler, İtalya'nın Inter takımının kaptanı ve yıldız forveti Lautaro Martínez'e çevrildi.

Inter ve taraftarların tepkisi

İspanyol medyasında çıkan haberler, Milano'da gergin bir atmosfer oluşmasına ve Inter taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oluyor. Taraftarlar, takımın lideri ve kaptanının yaz transfer döneminde başka bir kulübe gitmesinden ciddi endişe duyuyor.

Buna rağmen İtalyan kaynakları ve Inter yönetimine yakın isimler bu söylentileri kesin bir dille yalanlıyor. Milano kulübü, en golcü oyuncusunu satma niyetinde olmadığını ve onun geleceğini takım projesinin merkezinde gördüğünü açıkça açıkladı.

Sonuç olarak Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için diğer alternatifleri de değerlendirmek zorunda kalacak. Lautaro Martínez'in geleceğiyle ilgili durumun ise yaz transfer döneminin en ilgi çekici ve sansasyonel konularından biri olması bekleniyor.

Lautaro MartínezBarcelonaInterJulián ÁlvarezTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Flick’in sert kararı: 6 futbolcuyu antrenmanlardan ayırdıFlick’in sert kararı: 6 futbolcuyu antrenmanlardan ayırdıBugün, 18:07Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan teklif: Eldor kariyerine nerede devam edecek?Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan teklif: Eldor kariyerine nerede devam edecek?Bugün, 18:01Bayern Münih, gizli antrenmanlar için tesisine dev bir koruma duvarı kurduBayern Münih, gizli antrenmanlar için tesisine dev bir koruma duvarı kurduBugün, 17:39Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi önerildiNewcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi önerildiBugün, 16:58Manchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattıManchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattıBugün, 16:33Lautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durumLautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durumBugün, 16:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi