Lautaro Martínez ve Barcelona: Deco, menajeriyle görüştü

İspanya'nın Barcelona kulübü, transfer piyasasında hücum hattını güçlendirme planları yapmaya devam ediyor. Katalan ekibi, Atlético Madrid forması giyen Julián Álvarez'i transfer edememesi durumunda Lautaro Martínez seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu ilginin ardından sportif direktör Deco'nun futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Goal.com haberine göre Barcelona, Julián Álvarez transferi için birkaç haftadır çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Atlético Madrid bu konuda tavizsiz tutumunu koruyor. Madrid ekibi, golcüsünü yalnızca sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin tamamının ödenmesi hâlinde bırakmaya hazır olduğunu kesin bir dille belirtiyor.

Julián Álvarez transferindeki zorluklar

Goal.com'un haberine göre Barcelona, birkaç haftadır Julián Álvarez transferi üzerinde çalışıyor. Ancak Atlético Madrid bu konuda tavizsiz bir tutum sergiliyor. Madrid kulübü, forvetini yalnızca sözleşmesinde belirtilen serbest kalma bedelinin tamamının ödenmesi hâlinde göndermeye hazır olduğunu kesin bir şekilde vurguluyor.

Müzakerelerdeki bu çıkmaz ve finansal talepler, Katalan kulübünü alternatif seçenekler aramaya zorluyor. Bunun sonucunda dikkatler, İtalya'nın Inter takımının kaptanı ve yıldız forveti Lautaro Martínez'e çevrildi.

Inter ve taraftarların tepkisi

İspanyol medyasında çıkan haberler, Milano'da gergin bir atmosfer oluşmasına ve Inter taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oluyor. Taraftarlar, takımın lideri ve kaptanının yaz transfer döneminde başka bir kulübe gitmesinden ciddi endişe duyuyor.

Buna rağmen İtalyan kaynakları ve Inter yönetimine yakın isimler bu söylentileri kesin bir dille yalanlıyor. Milano kulübü, en golcü oyuncusunu satma niyetinde olmadığını ve onun geleceğini takım projesinin merkezinde gördüğünü açıkça açıkladı.

Sonuç olarak Barcelona, hücum hattını güçlendirmek için diğer alternatifleri de değerlendirmek zorunda kalacak. Lautaro Martínez'in geleceğiyle ilgili durumun ise yaz transfer döneminin en ilgi çekici ve sansasyonel konularından biri olması bekleniyor.