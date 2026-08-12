Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez resmen evlendi (video)

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ve uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez’in evleneceğine dair haberler daha önce birçok kez gündeme gelmişti. Çiftin düğününün görkemli bir tören şeklinde gerçekleşmesi ve törene çok sayıda ünlü konuğun katılması bekleniyordu.

Ancak Us Weekly’nin haberine göre Ronaldo ve Georgina, 11 Ağustos’ta Portekiz’de resmen evlendi. Çift, büyük bir kutlama düzenlemek yerine bu önemli günü yalnızca en yakınlarının eşliğinde geçirmeyi tercih etti. Törene Ronaldo ve Georgina’nın beş çocuğu da katıldı.

Futbol yıldızı, Instagram hesabında nikâh yüzüklerinin fotoğrafını “C&G” yazısıyla paylaşarak evlendiğini doğruladı.

Böylece uzun yıllardır birlikte hayat süren Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, ilişkilerini resmî bir evlilikle güçlendirdi. Kendilerine uzun ve mutlu bir aile hayatı diliyoruz.