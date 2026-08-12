Hindistan'da 97 yaşındaki kadın muz gövdelerinden yapılan salla selden kurtarıldı

·5·Dünya
Hindistan'da 97 yaşındaki kadın muz gövdelerinden yapılan salla selden kurtarıldı

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli seller sırasında 97 yaşındaki Lokada Duarh, ailesi tarafından muz gövdelerinden yapılan basit bir sal kullanılarak güvenli bir yere götürüldü.

19 Temmuz gece yarısı sular Charing köyünü bastığında, neredeyse yataktan kalkamayacak durumda olan Lokada'yı kurtarmak için ne bir tekne, ne kurtarma ekipleri ne de yardım edecek bir komşu vardı. Bunun üzerine gelini Bornali Barua ve eşi, onu muz gövdelerinden yapılmış geçici bir sala yerleştirerek güçlü akıntının arasından sığınağa götürdü.

Su 90–120 santimetre derinliğindeydi ve akıntı o kadar güçlüydü ki birbirlerinin ellerinden tutarak, sopaların yardımıyla yavaşça ilerlemek zorunda kaldılar. Üçü, bir saat sonra ulusal otoyol kenarında kurulan geçici sığınağa ulaştı.

Seller yalnızca evlerini değil, Bornali Barua'nın yıllar boyunca emek vererek kurduğu çiftliği de yok etti. Daha önce gazeteci olarak çalışan Barua, 2016'da hayvancılığa başladı ve 2019'da Assam'ın “En İyi Hayvancılık Çiftçisi” seçildi.

Çiftliğinde yaklaşık 300 keçi, 500 ördek, 1.000 tavuk ve balık bulunuyordu. Sel nedeniyle hayvanlarının büyük bölümünü, aralarında 300 ördek, 300 tavuk ve çok sayıda keçinin de bulunduğu hayvanları kaybetti. Yem hazırlama makinesi, mobilyalar, dizüstü bilgisayarlar, araçlar ve aile kitap koleksiyonu da zarar gördü.

Assam'da seller olağan bir olay olsa da uzmanlar son yıllarda bunların sıklığının, şiddetinin ve kapsamının tarihsel normları aştığını belirtiyor. Bunun nedenleri arasında şiddetli yağışlar, nehirlerde tortu birikmesi, ormanların azalması, dağların kesilmesi ve altyapının sellere yeterince uyum sağlayamaması gösteriliyor.

Barua ailesi 10 gün boyunca geçici sığınakta yaşadı. Sığınakta birkaç gün boyunca elektrik ve mobil iletişim de yoktu. Buna rağmen yabancılar bile aileye yardım ederek yemek hazırlamalarına, temizlik yapmalarına ve hayatta kalan keçilere bakmalarına destek oldu.

Bornali ve ailesi şu anda yıkılan evlerinin yakınındaki bir komşularının evinde yaşıyor. Evlerine dönmeyi planlıyorlar. Ancak Bornali köyü terk etmek istemiyor.

Gelecekte şiddetli yağışların yeniden yaşanması durumunda evin temelini yükseltmeleri, güvenli bir yer olarak özel bir platform inşa etmeleri ve yiyecek ile içme suyunu önceden stoklamaları gerektiğini anladı.

“Sellerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” diyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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