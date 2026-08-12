Manchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattı

·35·Spor
Manchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig'inin son şampiyonu Manchester City, transfer piyasasında aktif bir politika izleyerek kaleci hattını deneyimli bir file bekçisiyle güçlendirdi. ixbt.com'un haberine göre kulüp, 34 yaşındaki Arjantinli kaleci Gerónimo Rulli'yi Marseille'den kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu transfer, kulübün altyapısından yetişen James Trafford'un Leeds United'a transfer olmasının ardından gerçekleşti. Goal.com haberine göre.

Deneyimli kaleci Manchester City'ye yabancı değil; zira 2016-2017 sezonunda da bu kulübün formasını giymek üzere transfer edilmişti. Ancak o dönemde A takımın resmî maçlarında sahaya çıkamamıştı. Aradan geçen yıllarda Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve uluslararası arenada büyük deneyim kazanan Gerónimo, takıma geri döndü.

Yeni sözleşme ve kaleci hattındaki değişiklikler

Taraflar arasında imzalanan anlaşmaya göre Gerónimo Rulli, Manchester City ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Transfer bedelinin yaklaşık 1,7 milyon sterlin olduğu belirtiliyor. Deneyimli file bekçisi, Gianluigi Donnarumma'ya ikinci kaleci olarak destek verecek.

Manchester City yönetiminin, James Trafford'un Leeds United'a transfer olmasının ardından kaleci pozisyonundaki boşluğu hızla doldurmaya karar verdiği öğrenildi. Rulli'nin transferi, bu ihtiyaca doğrudan yanıt olarak gerçekleştirildi. Kulüp yönetimi, onun uluslararası arenadaki zengin deneyimine güveniyor.

Futbolcunun ilk izlenimleri

Gerónimo Rulli, Manchester kulübüne döndüğü için mutlu olduğunu gizlemedi ve dünyanın en zorlu ortamlarından birinde kendisini yeniden sınamaya hazır olduğunu belirtti. Ona göre kulübün itibarı ve yüksek standartları, bu kararı almasını kolaylaştırdı.

“Bu benim için harika bir fırsat ve bunu kaçıramazdım. Manchester City'ye katılma fırsatı doğduğunda buna kesinlikle evet dersiniz,” diyen Gerónimo Rulli, kulübün basın servisine verdiği röportajda konuştu. Futbolcu, gelişmeyi ve öğrenmeyi her zaman önceliği olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.

Sportif direktörün görüşleri ve takımın geleceği

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana da transferle ilgili değerlendirmelerde bulunarak Gerónimo'nun profesyonel özelliklerinin seçim sürecinde belirleyici rol oynadığını vurguladı. Viana'ya göre kulübün kaleci grubu şu anda son derece güçlü bir yapıya kavuştu.

“Getirdiği deneyim açıkça ortada — uzun yıllar boyunca en üst seviyede oynadı. Gigio, Marcus Bettinelli ve Rulli birlikte harika bir grup oluşturuyor,” dedi Hugo Viana. Teknik ekibin de kaleci grubunun durumundan memnun olduğu belirtildi.

Manchester CityGerónimo RulliPremier LeagueTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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