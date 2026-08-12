Yapay zekâya güvenen çiftçi 10 hektarlık ürününü kaybetti

Çin’de 67 yaşındaki bir çiftçi, yapay zekânın tavsiyesine uyarak yaklaşık 10 hektarlık susam hasadını kaybetti. Bu konuda yerel Ctwant yayını haber yaptı.

Anhui eyaletinde yaşayan çiftçi, bir yıldır ekim, gübreleme ve pestisit kullanımı konusunda yapay zekâdan tavsiye alıyordu. Temmuz ayında susam tarlasındaki yabani otlar ve zararlılarla mücadele yöntemini sordu.

Yapay zekâ ona birkaç preparat kullanmasını tavsiye etti. Çiftçi ise agronomlara danışmadan, önerilen ürünlerle tarlayı ilaçladı. Bir gün sonra susam fideleri de yabani otlar gibi kurumaya ve ölmeye başladı.

Uzmanlardan biri, preparatların esas olarak soya tarlalarındaki geniş yapraklı yabani otlara karşı kullanıldığını tespit etti. Bu nedenle preparatların susam tarlasına tamamen uygulanması uygun değildi.

Bu olay, yapay zekâ tavsiyelerini uzman görüşü almadan sorgusuzca uygulamanın tehlikeli olabileceğini gösterdi.

Bununla birlikte yapay zekâ, bilim alanında büyük fırsatlar sunuyor. Daha önce Stanford Üniversitesi bilim insanları Evo 2 modelini kullanarak E. coli bakterilerini yok edebilecek yeni bakteriyofajlar geliştirmişti.

Yapay zekâ kullanılarak genom tasarlanması, gelecekte yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu teknolojiyle birlikte biyogüvenlik ve biyolojik tehditlere karşı korunma konuları da önemini koruyor.