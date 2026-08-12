Lautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durum

·2·Spor
Lautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durum

İspanya’nın Barcelona kulübünün, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için alternatifleri değerlendirdiği bildirildi. Katalan ekibi, öncelikli transfer hedefi Julián Álvarez’i kadrosuna katamazsa Inter’in forveti Lautaro Martínez’e yönelebilir. Bu olası ilgi futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Haberi Goal.com haber veriyor.

Son haftalarda Barcelona yönetimi, Julián Álvarez transferi için yoğun çaba harcıyordu. Ancak Atlético Madrid, oyuncusunu bırakmaya niyetli değil ve bonservis bedelinin tamamının ödenmesinde ısrar ediyor. Yüksek transfer ücreti ve Madrid ekibinin tavizsiz tutumu, Katalanları başka oyuncular aramaya itiyor.

Deco ile menajerin görüşmesinin ayrıntıları

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Barcelona sportif direktörü Deco, bu süreçte Lautaro Martínez’in menajeriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak Fabrizio Romano’nun YouTube kanalında aktardığı bilgilere göre görüşme yalnızca Arjantinli forvetle sınırlı değildi. Menajer Alejandro Camaño, başka futbolcuları da temsil ediyor ve görüşmenin gündemi daha geniş konuları kapsıyordu.

Milano’dan gelen ve Inter kulübü ile futbolcuya yakın kaynaklar, bu söylentilere oldukça sakin yaklaşıldığını belirtiyor. İtalya ekibinin kaptanını satma niyetinde olmadığı ifade ediliyor. Nerazzurri yönetimi, Lautaro’nun takımın geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor ve onu gönderme yönündeki her türlü girişimi reddetmeye hazır.

Inter taraftarlarının endişesi ve gelecek

Buna rağmen transfer söylentileri, Inter taraftarları arasında belirli ölçüde endişeye yol açtı. Takımın en golcü oyuncusu hakkındaki her gelişme, taraftarların yakın ilgisini çekiyor. Kulüp ile futbolcu arasındaki mevcut sözleşme ve tarafların ilişkisi, şimdilik herhangi bir transfer ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Bu aşamada Julián Álvarez, Barcelona için öncelikli hedef olmaya devam ediyor. Atlético Madrid ile görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması hâlinde Katalanlar, diğer adaylara daha ciddi şekilde yönelebilir. Ancak Lautaro Martínez konusunda Inter’in kararlı tutumu, transferin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, yaz transfer dönemi yaklaştıkça Avrupa’nın büyük kulüplerinin etrafındaki söylentiler de artıyor. Barcelona hücum hattını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirmeyi sürdürürken Inter, yıldız oyuncusunu takımda tutmak için tüm önlemleri alıyor. Önümüzdeki aylar bu konuya nihai yanıtı verecek.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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