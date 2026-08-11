Inter, Djed Spence transferini tamamlamaya çok yakın

·48·Spor
Inter, Djed Spence transferini tamamlamaya çok yakın

İtalya Serie A ekibi Inter, İngiltere Milli Takımı ve Tottenham savunmacısı Djed Spence'i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde kritik aşamaya geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre taraflar arasındaki anlaşma tamamlanmak üzere ve 26 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İtalyan ekibinin yeni oyuncusu olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Bu transfer, yeni sezon öncesinde Nerazzurri için büyük önem taşıyor. Zira takımın önemli kanat beklerinden Denzel Dumfries, Real Madrid'in yolunu tutmuştu. Kulüp yönetimi, bu boşluğu doldurmak için Djed Spence'i öncelikli hedef olarak belirlemişti.

Transfer bedeli ve görüşmelerin ayrıntıları

Anlaşmanın yaklaşık 30 milyon avroluk bonservis bedeli ve ek bonusları içereceği öğrenildi. Tottenham başlangıçta futbolcu için 40 milyon avro talep etmiş olsa da yaz transfer dönemi boyunca fiyatın düşmesi ve kulüp teknik direktörünün onay vermesiyle görüşmeler hız kazandı.

Inter yönetimi, Beppe Marotta ve Piero Ausilio liderliğinde başka seçenekleri de değerlendirmişti. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giyen Moussa Diaby'nin durumu da incelendi. Ancak yüksek maaş talepleri ve görüşmelerin zorluğu nedeniyle bu transferden vazgeçildi ve tüm dikkat Spence'e çevrildi.

Gelecek planları ve sözleşme

Goal.com'un haberine göre Djed Spence, Milano'ya uçmaya ve dört yıllık sözleşme imzalamaya hazır. Futbolcu, İtalya'daki yaşam hakkında vatandaşı John Stones'tan şimdiden tavsiyeler aldı. Stones'un ardından bir İngiliz futbolcunun daha Serie A'ya gelmesi taraftarlar arasında büyük ilgi uyandırıyor.

Buna rağmen taraftarların futbolcuyu sahada görmek için biraz beklemesi gerekebilir. Dünya Kupası'nın ardından verilen uzun ara nedeniyle savunmacı antrenmanlara ancak kısa süre önce döndü. Yine de kulüp yetkilileri, onun fiziksel ve taktik açıdan kanat bek pozisyonu için en uygun aday olduğuna inanıyor.

Inter şu anda kadrodaki diğer değişiklikleri de değerlendiriyor. Özellikle Roma'nın Luis Enrique için hazırladığı 25-30 milyon avroluk teklif, kulüp yönetimi tarafından dikkatle inceleniyor. Ancak kulübün önceliği, Djed Spence transferini başarıyla tamamlamak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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