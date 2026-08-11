Arsenal savunmasındaki sorunlar Mikel Arteta için baş ağrısına dönüştü

İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezonun başlamasına kısa süre kala Arsenal'in savunma hattındaki zayıflıklar, uzmanlar ve taraftarlar arasında ciddi endişe yaratıyor. Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre Londra ekibinin sezon öncesi hazırlık maçlarındaki savunma kurgusu beklendiği kadar sağlam işlemiyor ve bu durum, teknik direktör Mikel Arteta için çözülmesi gereken en ciddi sorun haline geldi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ağustos ayının başından bu yana oynanan üç hazırlık maçında Gunners, kalesinde tam yedi gol görmek zorunda kaldı. Bu da maç başına ortalama 2,3 gol yenildiği anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse takımın geçen sezon Premier Lig'deki ortalaması maç başına 1,4 goldü. Son iki karşılaşmada kalede altı gol görülmesi, durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

William Saliba'nın yokluğu ve savunmadaki boşluklar

Savunmadaki bu kırılgan durumun başlıca nedeni olarak takımın temel taşlarından biri olan William Saliba'nın yokluğu gösteriliyor. Uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olacak ciddi bir sırt sakatlığı yaşayan Fransız futbolcu forma giymediğinde, savunmanın merkezindeki istikrar kaybı açıkça hissedildi. Ayrıca yeni transfer Jurrien Timber'ın tam olarak iyileşmesi için birkaç haftaya daha ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Bu kadro sıkıntısı ortamında Mikel Arteta, Wembley Stadyumu'nda Manchester City'ye karşı oynanacak Community Shield maçına hazırlanıyor. Bu karşılaşmanın, yeni sezon öncesinde Londra ekibi için ilk gerçek ciddi sınav olması bekleniyor. Rekabet seviyesinin yüksek olduğu böyle bir ortamda savunmadaki hataların pahalıya mal olacağı kesin.

Tarihi kötü rekor ve önümüzdeki sınavlar

İstatistikler de Arsenal'in mevcut durumunun sıradan olmadığını gösteriyor. Londra ekibi son üç yıl boyunca tüm kulvarlarda üst üste iki maçta üç veya daha fazla gol yememişti. Bu sezon öncesi maçlarda ortaya çıkan tablo, takımın oyun sisteminde kapsamlı şekilde analiz edilmesi gereken boşluklar bulunduğunu gözler önüne serdi.

Mikel Arteta ve teknik ekibinin, sezon resmen başlamadan önce savunma hattındaki dengeyi yeniden sağlaması gerekiyor. Aksi takdirde şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Arsenal'in rakipleri karşısında önemli zorluklarla karşılaşacağı şüphe götürmez.