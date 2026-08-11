Tesla Cybercab robotaksisine Starlink interneti entegre edilecek

·48·Teknoloji
Tesla Cybercab robotaksisine Starlink interneti entegre edilecek

Tesla şirketi, en son geliştirmesi olan Cybercab robotaksisine Starlink uydu bağlantısı kurmayı planlıyor. Bu konuda ixbt.com haber verdi .

Elon Musk'a göre, yüksek hızlı uydu interneti sayesinde araç kabininde geniş kapsamlı dijital olanaklar sunulacak. Yolcular, 4K formatında yüksek çözünürlüklü spor yayınlarını izleyebilecek, en sevdikleri filmleri ve dizileri seyrede🟔bilecek.

Mobil eğlence ve çalışma alanı

Modern otonom araç, giderek yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp dokunsal ve interaktif bir alana dönüşüyor. Cybercab kabininde eğlence içeriklerinin yanı sıra çeşitli oyunları çalıştırmak ve günlük iş görevlerini yerine getirmek için de tüm koşulların oluşturulması bekleniyor.

Mühendislik ve tasarım açısından da yeni bir aşamaya geçildiği görülüyor. Elon Musk, sosyal medya hesaplarında Starlink ekipmanlarının kurulduğu ilk Cybercab aracının fotoğraflarını paylaştı. Belirtilene göre, tanıtılan ilk model kendine özgü, göz alıcı altın renkli bir gövde kaplamasına sahip.

Geleceğe yönelik kapsamlı planlar

Uydu internetinin Tesla'nın otonom sürüş sistemiyle birleştirilmesi, aracın yeteneklerini daha da artıracak. Bunun gelecekte otomobillerin kullanım senaryolarını kökten değiştirmesi bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Elon Musk daha önce Starlink teknolojisinin gelecekte Tesla'nın tüm araçlarına kademeli olarak entegre edileceğini açıklamıştı. Bu gelişmenin tüm otomotiv sektöründe yüksek hızlı bağlantı standartlarını şüphesiz yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

TeslaCybercabStarlinkElon MuskOtomobil
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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