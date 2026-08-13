Nico González Torino'ya döndü: Atlético Madrid ile Juventus arasındaki görüşmeler

Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Arjantinli kanat oyuncusu Nico González tatilini tamamlayarak Torino'ya döndü. GOAL.com'un haberine göre, 1998 doğumlu futbolcunun sözleşmesi gereği Juventus'la antrenmanlara başlaması gerekiyor. Ancak oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor ve transfer piyasasındaki durumun 1 Eylül'e kadar netleşmesi bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Oyuncunun Torino kulübüyle mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar geçerli olduğu öğrenildi. Ancak Nico González, Bianconeri'de kalmak istemiyor ve 2025-26 sezonunda yeteneğini sergilediği Atlético Madrid'e dönmeyi kesin olarak planlıyor. Arjantinli oyuncu söz konusu sezonda Los Colchoneros formasıyla 37 maça çıkıp 5 gol kaydetmişti.

Transferdeki finansal engeller ve kulüplerin yaklaşımı

Kulüpler arasındaki temel anlaşmazlık finansal şartlardan kaynaklanıyor. Daha önce yapılan anlaşmadaki La Liga maç sayısına ilişkin koşullar karşılanmadığı için Atlético, 32 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesini devreye sokamamıştı. Buna rağmen Madrid kulübü futbolcuyu kadrosuna katma girişimini sürdürüyor ve Juventus'la yeni görüşmelere başlamayı hedefliyor.

Taraflar arasındaki finansal fark şu anda da önemli ölçüde devam ediyor. Atlético futbolcu için 20-22 milyon avro teklif ederken Juventus yönetimi en az 28-30 milyon avro talep ediyor. Torino ekibi bu tutumunu, oyuncunun FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansıyla daha da güçlendirdi.

Spalletti'nin planlarından vazgeçmesi ve son beklentiler

Teknik ekipler de durum üzerinde etkili oluyor. Juventus'un teknik direktörü Nico González'i takımında görmek istiyordu, ancak teknik direktörün talebi sırasında futbolcunun tavrının kesin olduğu ortaya çıktı. 2024-25 sezonundaki başarısızlığın ardından Arjantinli kanat oyuncusu İtalyan kulübünde kalmak istemiyor ve yalnızca İspanya'ya gitmeyi planlıyor.

Uzmanlara göre bu transferle ilgili nihai anlaşma, yaz transfer döneminin son günlerine kadar sürebilir. Süreç; futbolcunun isteğini, Atlético'nun beklentilerini ve Juventus'un gelecekteki transferler için kaynak yaratma ihtiyacını karşılayacak ortak bir çözüm bulmaya odaklanıyor.