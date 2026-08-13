Mikel Arteta, Bruno Guimarães'in sahaya çıkma isteğini övdü

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yeni transfer edilen orta saha oyuncusu Bruno Guimarães'in kulüpteki ilk maçına çıkma arzusundan ve yüksek motivasyonundan etkilendiğini söyledi. Goal.com'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, Newcastle United üzerinden gerçekleşen sansasyonel transferinin ardından Emirates Stadyumu'nda Como'ya karşı oynanan son hazırlık maçında ilk kez Arsenal formasıyla sahaya çıktı. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Dünya Kupası sonrası tatilinden döndükten sonra yalnızca üç antrenmana katılmış olmasına rağmen orta saha oyuncusu, karşılaşma boyunca etkili göründü ve takımın orta saha hattına hızla uyum sağlamaya hazır olduğunu gösterdi. Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve taraflar taraftarların heyecanı için penaltı atışlarına gitti.

İlk maç ve teknik direktörün övgüsü

Mikel Arteta, futbolcunun takıma katıldığı ilk anlardan itibaren sahaya çıkmayı ve taraftarların önünde oynamayı ne kadar çok istediğinin açıkça görüldüğünü belirtti., diye konuştu İspanyol teknik adam gazetecilere.

Arteta, futbolcunun kendisini hemen gösterme arzusunun takım içinde güçlü bağlar kurulmasına yardımcı olacağını ve bunun gelecekte Arsenal'in daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ekledi. Bu hazırlık maçı, taktik denemelerin yanı sıra genç yeteneklerle yeni transferlerin potansiyelini test etmek için de mükemmel bir fırsat sundu.

Sahadaki olaylar ve penaltı atışları

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren etkili olan genç yetenek Myles Lewis-Skelly, Como kalecisi Jean Butez'in hatasını değerlendirerek ev sahibi ekibi öne geçirdi. Emirates tribünleri önünde kalp işareti yaparak kutladığı bu gol, kulüp akademisinin potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Ancak devre arasından önce Martin Baturina, Kepa Arrizabalaga'nın koruduğu kaleyi havalandırarak skoru dengeledi.

Normal süre beraberlikle tamamlanınca kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi. Arsenal seriyi 4-3 kazandı ve galibiyeti getiren son penaltıyı bir diğer yeni transfer Christos Tzolis başarıyla kullandı.

Soyunma odasında galibiyet mentalitesi

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan orta saha oyuncusu Mikel Merino, takımın kupalar kazanmaya devam etme konusundaki ortak arzusuna ve birlikte gösterdikleri çabaya dikkat çekti. Merino'ya göre futbolcular sahaya çıkarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ve İngiliz futbolunun zirvesine yükselen taraftarların güvenini boşa çıkarmamaya hazır.

Merino, bu formayı giymenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak her maçın kendileri için yeni bir final olduğunu ve yalnızca galibiyet için mücadele ettiklerini belirtti.