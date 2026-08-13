Dusan Vlahovic’in Torino kulübündeki dönemi sona erdi

Goal.com’un haberine göre, Dusan Vlahovic’in Torino ekibi Juventus’taki dönemi sona erdi ve Sırp forvet Türkiye’nin Beşiktaş takımına transfer oldu. Bu transfer, forvetin İtalya’daki döneminin beklendiği kadar parlak geçmediğini ve birçok kişi için büyük bir hayal kırıklığı ya da yanılsama olarak hatırlanacağını gösteriyor. Goal.com şöyle bildiriyor.

Hatırlanacağı üzere Juventus, onu Ocak 2022’de Fiorentina’dan 70 milyon avro ve 10 milyon avroya kadar bonuslar karşılığında transfer etmişti. Ayrıca futbolcuya, yıllık maaşının kademeli olarak 12 milyon avroya ulaşmasını garanti eden dev bir sözleşme sunulmuştu. Fiorentina formasıyla 108 maçta 49 gol atan 22 yaşındaki futbolcuyu Torino devi, takıma liderlik edebilecek jenerasyonun en iyi forveti olarak görüyordu ancak Vlahovic bu statüyü tam anlamıyla karşılayamadı.

Teknik direktör değişiklikleri ve sahadaki zorluklar

Elbette Vlahovic için bazı hafifletici faktörler de var. Kulüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde takıma katıldı. Dört buçuk yıl boyunca Juventus’ta başkan Agnelli ve tüm yönetim kurulunun istifası da dahil olmak üzere yönetim değişiklikleri yaşandı, teknik direktörler ise sürekli değişti. Vlahovic; Allegri, Motta, Tudor ve Spalletti’nin yönetiminde oynadı ve sonunda Fiorentina’da en iyi futbolunu sergilemesini sağlayan teknik direktör Vincenzo Italiano ile Beşiktaş’ta yeniden buluştu.

Buna rağmen, ortaya çıkan kaosa karşın gerçek şampiyonların böyle durumlarda bile fark yaratması beklenir. Vlahovic bunu yalnızca kısmen başarabildi. 168 maçta 68 gol atmasına rağmen forvet, çoğu zaman gergin tavırları, özellikle ikili mücadelelerdeki teknik sınırlamaları ve takım arkadaşlarıyla dar alanlardaki paslaşmalarındaki eksiklikleri nedeniyle zorlandı. Torino ekibiyle yalnızca bir kupa kazandı: Atalanta’ya karşı finalde attığı gol sayesinde 2024 İtalya Kupası.

Kariyerinde yeni bir dönemeç ve finansal başarı

Vlahovic’in bir sonraki adımı da onun beklenen seviyede bir yıldıza dönüşemediğini gösterdi. Aylar boyunca Sırp futbolcu, İngiltere Premier Lig’indeki özellikle Arsenal’in yanı sıra Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin transfer hedefindeydi. Ancak bu kulüplerin hiçbiri ona ciddi ilgi göstermedi. Kariyerinin en verimli dönemindeki 26 yaşında, Türkiye liginde oynamak zorunda kalıyor.

Beşiktaş’a ve Türk futboluna duyulan saygıyı koruyarak söylemek gerekirse, burası İngiltere Premier Ligi veya La Liga değil; her ne kadar Türk kulüpleri şu anda mali açıdan güçlü olsa da. Sözleşme açısından ise futbolcu ve temsilcileri mutlak kazanan oldu. İstanbul’da her sezon için 10 milyon avro net maaşın yanı sıra bonuslar ve yüksek bir imza parası alacak.

Bu arada Juventus, Vlahovic’in yerini dolduracak uygun bir oyuncu hâlâ bulamadı. Çünkü takıma katılan Kolo Muani, ceza sahasında görev yapan klasik bir santrfor değil; hücum hattının tamamında hareket etmeyi seven mobil bir forvet.