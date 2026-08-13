John Barnes, Florian Wirtz'ün Liverpool'un kilit oyuncusu olacağına inanıyor

·6·Spor
John Barnes, Florian Wirtz'ün Liverpool'un kilit oyuncusu olacağına inanıyor

Liverpool'un efsanevi eski futbolcusu John Barnes, GOAL'a verdiği röportajda Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz'ün takımdaki en sevdiği futbolcu olduğunu söyledi. Ona göre genç oyun kurucu, 116 milyon sterlinlik bonservis bedelini tamamen haklı çıkarabilir ve gelecekte Münih'te ya da başka bir üst düzey kulüpte değil, Merseyside ekibinde Bruno Fernandes gibi liderlik görevini üstlenebilir. ixbt.com ve Goal.com kaynakları bu konu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Bu konu hakkında Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Florian Wirtz, yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den Liverpool'a katılmış ve kısa süreliğine Britanya futbolunun en pahalı oyuncusu olmuştu. Ancak İngiltere Premier Lig'indeki ilk sezonu hem kendisi hem de takım için zorlu geçti. Liverpool ligi beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almış olsa da sonuçlardaki düşüş, teknik direktör Arne Slot'un görevden ayrılmasına yol açtı.

Yeni teknik direktör ve kadro değişiklikleri

Şu anda Liverpool'un yönetimini İspanyol teknik direktör Andoni Iraola devraldı. Iraola, yıldızlarla dolu kadroyu yeniden şekillendirerek geçen sezon beklenen performansı gösteremeyen futbolcuların, aralarında 125 milyon sterlin karşılığında transfer edilen forvet Alexander Isak ile Florian Wirtz'ün de bulunduğu oyuncuların potansiyelini tamamen ortaya çıkarmayı hedefliyor. Isak geçen sezon yalnızca dört gol atarken, Wirtz yedi gol kaydetmiş ve aynı sayıda asist yapmıştı.

John Barnes'a göre takımın önceki başarısızlıkları, kadrodaki rollerin birbiriyle örtüşmesinden kaynaklanıyordu. Hugo Ekitike, Cody Gakpo ve Wirtz aynı görevleri üstlenmeye çalışınca sahadaki denge bozuldu. Barnes bu durumu değerlendirirken takımın özellikle Alman orta saha oyuncusunun etrafında kurulması gerektiğini vurguladı.

Florian Wirtz için yeni sezon beklentileri

“O, Liverpool'daki en sevdiğim oyuncu,” diyor John Barnes, 247Bet ile ortaklaşa gerçekleştirdiği röportajda. “Artık takım onun etrafında oynamalı. Daha önce kadroda Ekitike, Gakpo ve diğer oyuncular aynı işi yapıyordu ancak Wirtz'ün kilit figür hâline gelmesi gerekiyor.” Uzman, futbolcuya fazla tavsiye vermeye gerek olmadığını, çünkü Wirtz'ün sahaya her çıktığında iyi işler yaptığını belirtti.

Teknik direktör Andoni Iraola'nın öncelikli görevi, takım ile futbolcuların birbirine uyum sağlamasını güvence altına almak. Wirtz'ün, Isak'ın ve Mohamed Salah'ın yeni taktik düzende en iyi özelliklerini sergilemesi bekleniyor. Liverpool oyununu Florian Wirtz'ün yeteneklerine göre şekillendirebilirse, taraftarların gelecek sezon bu yıldızdan çok daha yüksek bir performans göreceğine şüphe yok.

Florian WirtzJohn BarnesAlexander IsakPremier LeagueAndoni Iraola
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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