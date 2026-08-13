Londra’da yolcular değil, mektupların taşındığı özel bir metro vardı

20. yüzyılda Londra’nın yer altında yolcular için değil, yalnızca posta gönderilerini taşımak amacıyla tasarlanmış özel bir demiryolu sistemi faaliyet gösteriyordu. Günümüzde “Mail Rail” adıyla bilinen bu sistem, Londra’nın en sıra dışı ulaşım projelerinden biri kabul ediliyor. Financial Times bu konuda haber yaptı.

20. yüzyılın başlarında Londra sokaklarındaki trafik yoğunluğu nedeniyle posta gönderilerini şehir genelinde hızlıca ulaştırmak giderek zorlaşıyordu. Bu sorunu çözmek için posta hizmetini yer altına taşıma fikri ortaya atıldı. Tünellerin inşası 1910’lu yıllarda başladı ve sistem 3 Aralık 1927’de hizmete girdi.

Posta demiryolunun uzunluğu yaklaşık 10,5 kilometreydi. Londra’nın önemli posta tasnif merkezlerini birbirine bağlıyordu. Dar hatlı demiryolunda çalışan küçük elektrikli trenler, sürücüsüz ve otomatik olarak hareket ediyordu. Bu, o dönem için son derece ileri bir teknoloji sayılıyordu.

Sistem 76 yıl boyunca, yani 2003’e kadar hizmet verdi. Daha sonra posta gönderilerini otomobiller ve diğer taşıma araçlarıyla ulaştırmak daha verimli ve ekonomik hâle geldiği için Mail Rail’in faaliyetleri durduruldu.

İlginç olan şu ki bu sıra dışı demiryolu tamamen ortadan kalkmadı. Mount Pleasant bölgesindeki bir bölümü korunarak 2017’den itibaren Londra Posta Müzesi’nin turistik cazibe merkezlerinden birine dönüştürüldü. Günümüzde ziyaretçiler yer altındaki tünellerde özel bir trenle gezerek bir zamanlar mektupların taşındığı güzergâhları görebiliyor.

Böylece Londra’da bir zamanlar insanların değil, milyonlarca mektubun yer altı trenleriyle taşındığı görülüyor. Bu sistem, dönemine göre posta teslimatını hızlandıran sıra dışı mühendislik çözümlerinden biriydi.