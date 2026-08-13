Davide Frattesi Inter'den Lazio'ya transfer oldu

·2·Spor
Davide Frattesi Inter'den Lazio'ya transfer oldu

İtalya futbolunda yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmalarından biri gerçekleşti. Inter'in orta saha oyuncusu Davide Frattesi, kariyerine başkentin Lazio takımında devam edecek. Ülke spor medyasına ve özellikle Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre transfer, son dakikadaki görüşmelerin ardından tamamen sonuçlandırıldı. Üç sezon nerazzurri forması giyen futbolcu, Roma'ya dönüyor. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Davide Frattesi daha önce Roma'nın altyapısında yetişmişti; bu kez biancocelesti formasını giyecek. Inter ve Lazio yönetimleri son günlerde müzakereleri yoğunlaştırarak transfer formülünün tüm mali ve hukuki ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre orta saha oyuncusu öncelikle kiralık olarak yeni takımına katılacak.

Transferin ayrıntıları ve mali şartları

Goal.com'un haberine göre transfer anlaşmasının toplam bedeli ve şartları netleştirildi. Lazio bu kiralama için 1 milyon avro ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 14 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor; bu opsiyon belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde zorunlu hâle gelecek.

Zorunlu satın alma maddesinin yürürlüğe girmesi, büyük ölçüde futbolcunun forma giyeceği maç sayısına ve Lazio'nun sezon sonunda lig sıralamasındaki yerine bağlı. Ayrıca anlaşmaya Inter lehine gelecekteki satıştan yüzde 50 pay maddesi de eklendi. Taraflar şu anda evrak alışverişi sürecini tamamlıyor.

Sağlık kontrolü ve gelecek planları

Futbolcu, yarın yapılması planlanan sağlık kontrolünden geçmek üzere Roma'ya gidecek. Bu kontrollerin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor. Inter formasıyla geçirdiği üç yılda istikrarsız bir performans sergileyerek toplam 15 gol atan Frattesi, Lazio'da ilk 11'in düzenli oyuncusu olmayı hedefliyor.

Bu transfer, futbolcuya İtalya Millî Takımı'ndaki yerini yeniden kazanma ve daha lider bir rol üstlenme fırsatı sunacak. Inter ise boşalan pozisyonu uygun bir futbolcuyla doldurmak için çalışmalara başladı.

Kaynaklara göre Milano ekibi, Davide Frattesi'nin yerine Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones'u transfer etmeyi planlıyor. İngiliz kulübü futbolcusuna 35 milyon avro değer biçiyor ve Inter bu adayı daha ocak ayında değerlendirmişti. Yeni sezon öncesinde her iki kulüp de kadrolarını güçlendirmek için aktif çalışmalar yürütüyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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