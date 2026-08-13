Real Madrid sezon öncesinde oyun tarzını arıyor

Madrid ekibi sezon öncesi maçlarını başarılı şekilde tamamlıyor olsa da takımın oyununda ciddi soru işaretleri ve sorunlar sürüyor. Spor basınının aktardığına göre başantrenör José Mourinho, resmî karşılaşmalar başlamadan önce öğrencilerinin sahadaki oyun tarzını ve dengesini henüz tam olarak oturtamadı. Bunu Goal.com bildiriyor .

Kulüp yaz dönemindeki tüm hazırlık maçlarını kazandı. Madrid ekibi, çarşamba akşamı Deportivo La Coruña karşısında oynanan mücadelede de 1-0 galip geldi. Ancak olumlu sonuçlar, takımın sahadaki performansındaki eksiklikleri tamamen gizleyemedi.

Sahadaki denge ve kadro sorunları

Sezon öncesi maçları, Real Madrid 'in hücum organizasyonunda net bir oyun tarzına sahip olmadığını gösterdi. Hatlar arasındaki boşluklar ve konsantrasyon kaybı, resmî müsabakalar başladığında ciddi zorluklara yol açabilir.

José Mourinho şu anda futbolcuları denemeye ve forma sürelerini dağıtmaya devam ediyor. Takım, maç sırasında zaman zaman bütünlüğünü kaybediyor; rakipler ise bu boşluklardan yararlanmaya çalışıyor. Bu durum, teknik direktörün her karşılaşmanın ardından taktiklerini yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor.

Bernardo Silva yeni projenin temel taşına dönüştü

Kulübün iç ortamının ve antrenmanlardaki atmosferin iyileştiği söylense de José Mourinho'nun maçlardaki tepkileri, yapılacak daha çok iş olduğunu gösteriyor. Ona göre takım yavaş yavaş gelişiyor.

Bernardo Silva, yeni projede merkezi rollerden birini üstleniyor. Takıma katılması orta sahaya düzen getirdi. Portekizli futbolcu yalnızca hücumların sonuçlandırılmasında belirleyici hamleler yapmıyor, aynı zamanda savunmadan hücuma geçişte ve hatlar arasındaki bağlantıyı kurmada da önemli bir çözüm sunuyor.