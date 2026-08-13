Nico González Torino'da: Atlético ve Juventus transfer konusunda anlaşamıyor

Yaz transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala, Juventus'un orta saha oyuncusu Nico González'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Goal.com'un haberine göre Arjantinli futbolcu şu anda Torino'da bulunuyor, 1 Eylül'e kadar sürecek görüşmelerin sonucunu bekliyor ve sosyal medyada paylaşılan videolarda görüldüğü üzere antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

1998 doğumlu kanat oyuncusunun geçen sezonu Atlético Madrid'de kiralık olarak geçirdiği, 37 maçta forma giyerek 5 gol attığı biliniyor. Dünya Kupası'nın ardından tatilini tamamlayarak dönen futbolcunun Torino kulübüyle mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Transferdeki mali farklılıklar

Kulüpler arasındaki temel sorun mali şartlarda düğümleniyor. Daha önce taraflar, La Liga'da oynanan maç sayısına bağlı olarak 32 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesi üzerinde anlaşmıştı. Ancak Atlético, futbolcunun bu sayıya ulaşmasına izin vermeyerek maddenin devreye girmesini engelledi. Buna rağmen Madrid kulübü oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor ve Juventus'la görüşmeleri yeniden başlattı.

Günümüzde taraflar arasındaki mali fark hâlâ oldukça büyük. Atlético futbolcu için 20-22 milyon avro teklif ederken Juventus, oyuncunun son Dünya Kupası'ndaki başarılı performansını göz önünde bulundurarak bonservis bedelini en az 28-30 milyon avro olarak belirliyor.

Spalletti'nin girişimi ve futbolcunun kararlı tutumu

Juventus'un teknik direktörü Spalletti de duruma müdahale etmeye çalıştı. Teknik adam yetenekli futbolcuyla çalışmak istiyordu, ancak Nico González'le iletişime geçtiğinde oyuncunun tutumunun kesin olduğu ortaya çıktı. Futbolcu, 2024-2025 sezonundaki başarısızlığın ardından Torino'da kalmak istemiyor ve yalnızca Atlético Madrid forması giymeyi arzuluyor.

Uzmanlara göre bu transfer bilmecesi, transfer döneminin son günlerine kadar sürebilir. Nihai çözümün, futbolcu ve Atlético'nun istekleri ile Juventus'un yeni transferler için kaynak oluşturma ihtiyacı da dâhil olmak üzere tüm tarafların çıkarlarına uygun olması gerekiyor.