Honor Robot Phone üç haftada 400 binden fazla sipariş aldı

·3·Teknoloji
Honor Robot Phone üç haftada 400 binden fazla sipariş aldı

Honor markasının yeni ve sıra dışı cihazı Robot Phone, piyasada beklenmedik derecede büyük ilgi gördü. ixbt.com yayın kuruluşunun haberine göre bu yenilikçi cihaz, tanıtılmasından yalnızca üç hafta sonra Çin pazarında 400 binden fazla ön sipariş toplamayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin baş görüntü mühendisi Lo Wei, müşterilerden gelen talebin beklenenden çok daha yüksek olduğunu açıkladı. Hatta açıklamasında ilgilenenlere seslenerek zamanında harekete geçmemeleri hâlinde yeni akıllı telefona sahip olamayabileceklerini özellikle vurguladı.

Sıra dışı kamera ve teknik özellikler

Bu akıllı telefon, gelişmiş fotoğraf özellikleri ve özgün tasarımıyla sıradan mobil cihazlardan ayrılıyor. Honor Robot Phone modeli, en yeni teknolojik çözümlerle donatılmış olup mobil fotoğrafçılık meraklılarının ilgisini çekiyor.

Cihazın başlıca özelliklerinden biri, robotik kamera sabitleyicisi. Ayrıca akıllı telefonda özel YOYO sistemi ve tanınmış ARRI şirketiyle iş birliği içinde geliştirilen profesyonel görüntü işleme teknolojileri bulunuyor.

Fiyatlar ve bellek seçenekleri

Yeni amiral gemisi şu anda iki farklı bellek yapılandırmasıyla sunuluyor ve fiyatları şöyle:

  • 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolamaya sahip temel sürüm — 10 000 yuan;
  • 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip üst model — 13 000 yuan.
Hatırlatmak gerekirse Honor Robot Phone akıllı telefonunun resmî satışlarının bu yıl 18 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. Uzmanlara göre daha ilk günden yüz binlerce sipariş alınması, markanın mobil sektördeki konumunu daha da güçlendirecek.

HonorRobot PhoneAkıllı TelefonÇinTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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