Jeremy Doku, Manchester City ile sözleşmesini uzattı

·25·Spor
Jeremy Doku, Manchester City ile sözleşmesini uzattı

İngiltere'nin Manchester City kulübü, hızlı kanat oyuncusu Jeremy Doku ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Manchester'da 2031 yılına kadar kalacak. Bu yeni anlaşma, takımın teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki yeni dönemde kulübün temel planlarından biri olarak görülüyor ve futbolcunun geleceğini Etihad Stadyumu'nda güvence altına alıyor. Bu bilgiyi Goal.com haber veriyor.

2023 yılında Fransa'nın Stade Rennais kulübünden transfer edilen Jeremy Doku, kısa sürede İngiltere Premier Lig'in en tehlikeli ve çevik kanat oyuncularından biri hâline geldi. Yüksek hızı ve teknik becerileri sayesinde ülke futboluna hükmeden takımın önemli bir parçası oldu. Doku, yaz döneminde kulüple sözleşmelerini uzatan Phil Foden, Joško Gvardiol ve Abdukodir Khusanov gibi tanınmış futbolcuların arasına katıldı.

Yeni sözleşme ve teknik direktörün etkisi

Sözleşmesini uzattıktan sonra Jeremy Doku, kulüpteki kariyeri hakkında olumlu görüşlerini paylaşarak minnettarlığını dile getirdi. Ona göre Manchester City, hem futbolcu hem de insan olarak gelişiminde büyük bir rol oynadı ve teknik ekibin çalışmaları sayesinde her gün ilerleme kaydediyor. Futbolcu, yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın taktik anlayışını çok beğendiğini ve gelecek sezondan büyük beklentileri olduğunu özellikle vurguladı.

"Enzo burada olduğu için yeni sezon konusunda çok heyecanlıyım," diyor Doku. "Onun futbol anlayışı, bizim sevdiğimiz şekilde şekillenmiş. Ayrıca Manchester City taraftarları, yeni sözleşmeyi imzalamamın en önemli nedenlerinden biri. Onların sevgisini ve desteğini her zaman hissediyorum; taraftarlara hak ettikleri başarıları yaşatmak istiyorum."

Kulüp yönetiminin büyük övgüsü

Kulübün sportif direktörü Hugo Viana da Belçikalı futbolcunun profesyonel gelişimini ve doğal yeteneğini övdü. Hugo Viana'ya göre Doku, kısa süre içinde takımın sevilen bir üyesi olmanın yanı sıra Avrupa futbolunun en korkutucu kanat oyuncularından biri hâline gelmeyi başardı.

"Jeremy, takımımıza katıldığından beri gelişimi herkes tarafından görülen büyük bir yetenek," dedi Viana. "Sahip olduğu olağanüstü dinamizm ve karakterle, bir kanat oyuncusunda aradığımız tüm özellikleri taşıyor. Her gün gelişmek isteyen, üst düzey bir profesyonel ve bu yeni anlaşmayı kesinlikle hak ediyor."

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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