Putin konvoyunu durdurup Novosibirsk sakinleriyle sohbet etti (video)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk ziyareti sırasında konvoyunu durdurarak yol kenarında kendisini bekleyen yerel halkla sohbet etti. İlgili video 11 Ağustos'ta internette yayıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde başkanın, özellikle kendisini karşılamaya gelen çocuklarla kısa bir sohbet ettiği görülüyor. Tanıklara göre bazı çocuklar Putin'in gelişini bekleyerek yol kenarında iki saatten fazla durdu.

Putin, Novosibirsk sakinleriyle tokalaştı; ayrıca Vanya'nın isteğini kabul ederek onunla fotoğraf çektirdi. Devlet Başkanı, öğrenciye yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Bölge sakinleri, sohbet ettiği için başkana teşekkür ederek ona sağlık diledi.

Şehir sakinlerinden biri vedalaşırken, "Siz en iyisisiniz!" diye bağırdı.

Putin onlarla kısa süre sohbet edip selamlaştıktan sonra konvoyuna dönerek ziyaretine devam etti.