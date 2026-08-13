Xiaomi, yeni HyperOS 4 işletim sisteminin ilk test sürümünü yayımladı

·3·Teknoloji
Xiaomi, yeni HyperOS 4 işletim sisteminin ilk test sürümünü yayımladı

Xiaomi, yeni nesil işletim sistemi HyperOS 4 yazılımının ilk beta sürümünü yayımlayarak kullanıcıların beğenisine sundu. Ixbt.com'un bildirdiğine göre, yeni sistem geliştirilirken temel odak noktaları sistem performansını artırmak, kullanım kolaylığını geliştirmek ve yapay zekâ yeteneklerini genişletmek oldu. Bunun cihazların çalışma performansını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güncellenen HyperOS 4 mimarisine Xiaomi HyperCore teknolojisi entegre edildi. Bu teknoloji, iş yüklerini hesaplama ve verileri belleğe önceden yükleme işlevlerini içeriyor. Çözüm, sistem kaynaklarının daha verimli dağıtılmasını ve sık gerçekleştirilen işlemler sırasında CPU üzerindeki yükün azaltılmasını sağlıyor.

Uygulama ve arayüz optimizasyonu

Geliştiriciler, yeni uygulama yürütme mekanizması oluşturdu ve sistem ile yazılım katmanları arasındaki etkileşim sürecini kapsamlı biçimde optimize etti. Özellikle ana ekranda ve popüler uygulamalarda animasyonların akıcılığı ile arayüzün tepki verme hızının önemli ölçüde iyileştirildiği belirtiliyor.

Sistemin önemli yeniliklerinden biri, genişletilmiş yapay zekâ işlevleri oldu. Yeni yazılım kapsamında kullanıcılara çeşitli kolaylıklar sunulurken görev planlama ve içerik oluşturma süreçleri otomatikleştirildi.

Yapay Zekâ ve Desteklenen Cihazlar

HyperOS 4 sistemiyle birlikte Xiaomi MiMo büyük dil modelinin entegre edildiği yeni nesil Super XiaoAi 2.0 sesli asistanı kullanıma sunuldu. Bu akıllı asistan, aynı anda birden fazla uygulama ve cihazla çalışma senaryolarında görev planlama ve içerik oluşturma yeteneklerini geliştirdi.

Şu anda ilk beta sürümü, şirketin en yeni amiral gemisi cihazları için kullanıma sunuldu. Alıcılar ve test kullanıcıları, yeni sistemin özelliklerini aşağıdaki cihazlarda deneyebilir:

  • Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max, özel Champion Edition sürümü ve Redmi K90
  • Xiaomi Pad 8 Pro ve Xiaomi Pad 8 tabletleri

XiaomiHyperOSAkıllı TelefonYapay ZekâTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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