Colin Hendry, Mikey Moore transferi konusunda Rangers'ın Tottenham'dan üstün olduğunu savundu

·3·Spor
Colin Hendry, Mikey Moore transferi konusunda Rangers'ın Tottenham'dan üstün olduğunu savundu

İskoçya'nın Glasgow kentinin köklü kulübü Rangers, yetenekli futbolcu Mikey Moore'un takıma dönmesi konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Tottenham formasıyla etkileyici performanslarıyla dikkat çeken genç yeteneğin geleceği belirsizliğini korurken, Ibrox'a bir sezon daha dönme ihtimali düşük görülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre eski savunma oyuncusu Colin Hendry, Rangers'ın tarih ve başarılar açısından Tottenham'dan daha büyük olduğunu belirtti. Ancak buna rağmen Londra kulübünün genç yıldızı yaz transfer dönemi kapanmadan başka bir takıma kiralamayı planladığı ifade ediliyor.

Mikey Moore'un İskoçya deneyimi ve Tottenham'daki zorlukları

Mikey Moore geçen sezon Glasgow'a katıldı ve 18 yaşına basmadan önce yüksek potansiyelini göstermeye başladı. O dönemde Tottenham formasıyla Premier League'de sahaya çıkan en genç futbolcu oldu. Ancak Londra ekibinin son sezonlardaki istikrarsız performansı, genç oyuncunun ilk 11'de düzenli forma giymesini zorlaştırdı.

Rangers formasıyla geçirdiği 2025-26 sezonunda Moore toplam 47 maçta oynayıp 7 gol attı. Bu deneyim, gelişiminde önemli bir adım oldu. İskoç kulübü yeni sezona kötü bir başlangıç yapıp ilk üç maçında galibiyet alamayınca, hücuma yaratıcılık katmak için Mikey Moore'un hizmetlerine ihtiyaç duyuyor.

Uzman görüşü ve transfer ihtimalleri

LadBet iş birliğiyle Goal.com'a değerlendirmelerde bulunan Colin Hendry, takımın mevcut sonuçları göz önüne alındığında transfer konusunda yaşanan belirsizliğin taraftarlar ve teknik ekipte hayal kırıklığı yaratmasının doğal olduğunu söyledi. Hendry'ye göre Derek McInnes yönetimindeki takımın kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor.

“Mikey Moore harika bir takviye olurdu. 19 yaşında başka bir ülkeye giderek Tottenham'dan bile büyük bir kulüpte oynadı. İngiltere'de birçok kişi bu görüşüme karşı çıkabilir, ancak tarih ve diğer unsurları göz önünde bulundurursak Rangers daha büyük bir kulüp,” dedi Colin Hendry.

Buna rağmen uzmanın ve hemşehrilerinin çabalarına karşın Mikey Moore'un Old Firm'ın köklü kulübü Rangers'a dönmesi şimdilik oldukça zor görünüyor. Tottenham'ın futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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