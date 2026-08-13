Özbekistanlı halterciler Asya Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı!
Başkent Taşkent'te yıldızlar ve gençler arasında düzenlenen Asya Halter Şampiyonası'nın bir sonraki yarışma günü, Özbekistan millî takımı için gerçek bir zafer ve başarı günü oldu.
Temsilcilerimiz gün boyunca farklı sıkletlerde toplam 18 madalya kazanarak (podyumun tüm basamaklarını doldurarak) takım sıralamasına önemli katkı sağladı.
Shahnoza Haydarova'dan altın hat-trick
Günün en parlak ve tartışmasız yıldızı Shahnoza Haydarova oldu. 69 kg sıkletinde hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde rakipsiz olduğunu kanıtladı. Shahnoza, yıldızlar kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanırken gençlerde de koparma ve toplamda altın, silkmede ise gümüş madalya elde etti.
Ayrıca yıldızlar kategorisinde 85 kg sıkletinde Otabek Karimov koparmada altın, toplamda ve silkmede bronz madalya kazandı. Gençler kategorisinde ise Hikmatillo Haydarov (85 kg) koparmada altın, toplamda gümüş ve silkmede bronz madalya elde etti.
Madalyalar geçidi: Kim hangi sonucu aldı?
Altın madalyalar (7 adet)
Yıldızlar:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Koparma
69 kg: Shahnoza Haydarova — Silkme
69 kg: Shahnoza Haydarova — Toplam
85 kg: Otabek Karimov — Koparma
Gençler:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Koparma
69 kg: Shahnoza Haydarova — Toplam
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Koparma
Gümüş madalyalar (6 adet)
Yıldızlar:
69 kg: Nurhayot Qobilova — Silkme
69 kg: Nurhayot Qobilova — Toplam
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Silkme
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Toplam
Gençler:
69 kg: Shahnoza Haydarova — Silkme
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Toplam
Bronz madalyalar (5 adet)
Yıldızlar:
69 kg: Nurhayot Qobilova — Koparma
85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Koparma
85 kg: Otabek Karimov — Silkme
85 kg: Otabek Karimov — Toplam
Gençler:
85 kg: Hikmatillo Haydarov — Silkme
Taşkent'in ev sahipliği yaptığı kıta şampiyonasında haltercilerimiz hünerlerini sergilemeye devam ediyor.
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