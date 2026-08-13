Özbekistanlı halterciler Asya Şampiyonası'nda 18 madalya kazandı!

Başkent Taşkent'te yıldızlar ve gençler arasında düzenlenen Asya Halter Şampiyonası'nın bir sonraki yarışma günü, Özbekistan millî takımı için gerçek bir zafer ve başarı günü oldu.

Temsilcilerimiz gün boyunca farklı sıkletlerde toplam 18 madalya kazanarak (podyumun tüm basamaklarını doldurarak) takım sıralamasına önemli katkı sağladı.

Shahnoza Haydarova'dan altın hat-trick

Günün en parlak ve tartışmasız yıldızı Shahnoza Haydarova oldu. 69 kg sıkletinde hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde rakipsiz olduğunu kanıtladı. Shahnoza, yıldızlar kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanırken gençlerde de koparma ve toplamda altın, silkmede ise gümüş madalya elde etti.

Ayrıca yıldızlar kategorisinde 85 kg sıkletinde Otabek Karimov koparmada altın, toplamda ve silkmede bronz madalya kazandı. Gençler kategorisinde ise Hikmatillo Haydarov (85 kg) koparmada altın, toplamda gümüş ve silkmede bronz madalya elde etti.

Madalyalar geçidi: Kim hangi sonucu aldı?

Altın madalyalar (7 adet)

Yıldızlar:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Koparma

69 kg: Shahnoza Haydarova — Silkme

69 kg: Shahnoza Haydarova — Toplam

85 kg: Otabek Karimov — Koparma

Gençler:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Koparma

69 kg: Shahnoza Haydarova — Toplam

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Koparma

Gümüş madalyalar (6 adet)

Yıldızlar:

69 kg: Nurhayot Qobilova — Silkme

69 kg: Nurhayot Qobilova — Toplam

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Silkme

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Toplam

Gençler:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Silkme

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Toplam

Bronz madalyalar (5 adet)

Yıldızlar:

69 kg: Nurhayot Qobilova — Koparma

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Koparma

85 kg: Otabek Karimov — Silkme

85 kg: Otabek Karimov — Toplam

Gençler:

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Silkme

Taşkent'in ev sahipliği yaptığı kıta şampiyonasında haltercilerimiz hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

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