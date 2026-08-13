Manchester City, Jeremy Doku ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı

Manchester City, yetenekli kanat oyuncusu Jeremy Doku ile uzun vadeli iş birliğini sürdüreceğini resmen açıkladı. Goal.com'un aktardığına göre, 2002 doğumlu Belçikalı futbolcu İngiliz kulübüyle mevcut sözleşmesini yenileyerek 2031 yılına kadar geçerli olacak yeni beş yıllık bir anlaşmaya imza attı. Bu adım, kulüp yönetimi ve teknik heyetin gelecek planlarında genç futbolcuya ne kadar güvendiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Jeremy Doku, Eylül 2023'te Fransa'nın Rennes takımından Manchester City'ye transfer olmuştu. Kısa süre içinde yüksek hızı, bire bir pozisyonlardaki çevikliği ve kanatlarda rakip savunmayı aşma becerisi sayesinde takımın önemli bir parçası hâline geldi. Manchester City'nin scout ekibi ve analistleri, futbolcunun bu özelliklerini stratejik açıdan önemli buldu ve ona uzun yıllar yatırım yapmaya karar verdi.

Yeni sözleşme ve gelecek planları

İmzalanan yeni anlaşma, önümüzdeki sezonlarda da Manchester City kadrosunda büyük değişimlerin ve genç oyunculara dayalı politikanın öncelikli olacağını gösteriyor. Doku, kulüpteki performansıyla yalnızca ilk 11'de kendine yer edinmekle kalmadı, aynı zamanda yaşı için oldukça zengin bir kupa koleksiyonuna da sahip oldu. İngiliz kulübündeki kariyeri boyunca elde ettiği başarılar takdire değer.

Goal.com'un verilerine göre Doku, Manchester City formasıyla toplam 126 maça çıkıp 21 gol attı. Bu dönemde Premier League, FA Cup, Lig Kupası ve Community Shield gibi prestijli kupaları kazandı. Bu etkileyici sonuçlar, futbolcunun kulüpteki önemini bir kez daha doğruluyor.

Oyun felsefesi ve takım ruhu

Futbolcu da kulüpteki ortamdan duyduğu memnuniyeti gizlemiyor. Doku, takımın oyun tarzı hakkında konuşurken teknik heyetin yaklaşımının futbolcular için son derece ilgi çekici olduğunu özellikle vurguladı. Bu sözler, futbolcu ile kulüp arasında mükemmel bir uyum bulunduğunu ve gelecekteki büyük hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını gösteriyor.

2031 yılına kadar geçerli sözleşme, Manchester City taraftarları için de sevindirici bir haber oldu. Takımın mavi formasını giyen Jeremy Doku, kişisel istatistiklerini geliştirmeye ve kulüp müzesine yeni kupalar kazandırmaya kararlı.