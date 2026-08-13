"Neftçi" ve "Pahtakor" Elit Lig'de: Yıldızlar Özbekistan'a gelecek mi?

Özbekistan kulüp futbolunda bu sezonun her zamankinden çok daha ilgi çekici geçmesi bekleniyor. AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in Batı Bölgesi'nde ülkemizi bir değil, iki kulüp — "Neftçi" ve "Pahtakor" temsil edecek.

En büyük merak ise turnuvada Suudi Arabistan'ın birçok güçlü kulübünün mücadele edecek olması. Bu nedenle kura sonucuna bağlı olarak dünya futbolunun yıldızlarını Fergana veya Taşkent'te görme ihtimali ortaya çıkabilir.

Tüm soruların yanıtı 18 Ağustos'ta yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Özbekistan'dan iki kulüp — ilgi de iki kat fazla

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in Batı Bölgesi'nde 16 takım mücadele edecek.

Bunlar arasında Özbekistan'ın iki temsilcisi bulunuyor:

"Neftçi" — 2. torbada.

"Pahtakor" — 4. torbada.

Bu durum tek başına Özbek taraftarlar için sezonun heyecanını önemli ölçüde artırıyor.

Hem Fergana'da hem de Taşkent'te Asya'nın en güçlü kulüplerine karşı büyük futbol geceleri yaşanabilir.

Suudi kulüplerinin listesi her şeyi anlatıyor

Turnuvanın Batı Bölgesi'nde Suudi Arabistan'dan birkaç ünlü takım mücadele edecek:

"Al-Ahli", "Al-Nasr", "Al-Hilal", "Al-Qadsiah" ve "Al-Ittihad".

Farklı torbalarda yer aldıkları için "Neftçi" ve "Pahtakor"un Suudi kulüplerinden biriyle veya birkaçıyla karşılaşma ihtimali oldukça yüksek.

Bu da sıradan bir kulüp maçından çok daha büyük bir olaya dönüşebilir.

Çünkü Suudi Arabistan ligi son yıllarda dünya futbolunun ünlü oyuncularını kendine çekiyor. Kura, bu yıldızlardan birini Özbekistan kulübünün konuğu yaparsa Asya futbolunun bazı büyük yıldızları Taşkent veya Fergana'da sahaya çıkabilir.

"Neftçi"yi kimler bekliyor olabilir?

Fergana ekibi 2. torbada yer alıyor.

1. torbada "Al-Ahli", "Al-Ain", "Al-Sadd" ve "Esteghlal" gibi takımlar bulunuyor. 3. torbada ise "Al-Gharafa", "Tractor", "Al-Hilal" ve "Al-Wasl" yer alıyor.

4. torba da oldukça dikkat çekici: burada "Al-Shamal", "Al-Qadsiah", "Al-Ittihad" ve "Pahtakor" bulunuyor.

Bu tablo, "Neftçi"nin karşısında ne seviyede rakiplerin olduğunu gösteriyor.

Suudi Arabistan'ın devlerinden birinin Fergana'ya geleceği kesinleşirse, şehirdeki maç şüphesiz sezonun en büyük spor olaylarından birine dönüşür.

"Pahtakor" için de süper maç ihtimali yüksek

"Pahtakor" kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Taşkent ekibinin muhtemel rakipleri arasında yalnızca Suudi kulüpleri değil, BAE, Katar, İran, Irak ve diğer ülkelerin önde gelen takımları da bulunuyor.

Özellikle 1–3. torbalardaki isimlere bakıldığında, "Pahtakor"un iç saha maçları taraftarlara büyük bir futbol şöleni vaat ediyor.

Asya'nın en güçlü kulüplerinin Taşkent'e gelmesi, yerel ligden tamamen farklı bir atmosfer yaratacak.

Her kulübü 8 maç bekliyor

Yeni formatın bir diğer önemli özelliği, her katılımcının 8 maç oynayacak olması.

Bunların dağılımı:

Format Sayı İç saha maçları 4 Deplasman maçları 4 Toplam 8 Kura çekimi 18 Ağustos 1. hafta 14–15 Eylül

Yani "Neftçi" taraftarları Fergana'da dört uluslararası maç, "Pahtakor" taraftarları ise Taşkent'te dört büyük Asya futbol gecesi izleme fırsatı bulacak.

Özbekistan'a hangi rakiplerin geleceği kura çekiminin ardından belli olacak.

Fergana mı, Taşkent mi — yıldızlar nereye gelecek?

Şu anda taraftarların en çok merak ettiği soru bu.

"Al-Nassr" gelecek mi?

"Al-Hilal" mi?

"Al-Ahli" mi?

Yoksa "Al-Ittihad" veya "Al-Qadsiah"dan biri mi?

Belki de Suudi Arabistan'ın ünlü kulüpleri aynı sezon içinde hem Fergana'ya hem de Taşkent'e gelir.

Şimdilik birçok senaryo var. Ancak 18 Ağustos'tan sonra tahmin yürütmeye gerek kalmayacak.

Özbekistan kulüp futbolu için büyük fırsat

Bu katılım yalnızca taraftarlar için bir seyir şöleni değil.

"Neftçi" ve "Pahtakor"un Asya'nın en güçlü kulüplerine karşı düzenli olarak oynaması, futbolculara büyük deneyim, kulüplere uluslararası prestij ve Özbekistan ligi için ek ilgi kazandırabilir.

En önemlisi, bu kez Özbek taraftarlar Asya Elit Ligi'ni uzaktan takip etmeyecek.

İki takımımız sahada olacak. Dört maç Fergana'da, dört maç Taşkent'te oynanabilir ve bunların arasında yıllarca hatırlanacak büyük futbol geceleri yaşanabilir.

Şimdi geriye yalnızca 18 Ağustos'u beklemek kaldı.

Sizce "Neftçi" ve "Pahtakor" hangi kulüplerle eşleşmeli? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.