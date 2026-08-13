Xavi Hernández Hollanda Millî Takımı'nın başına geçti

Hollanda futbolunda yeni bir sayfa açıldı: İspanyol futbolunun efsanevi teknik direktörü Xavi Hernández, ülke millî takımının başında resmen göreve başladı. Goal.com'un haberine göre bu atama, takımın parlayan yıldızlarından Tottenhamlı orta saha oyuncusu Xavi Simons'ta son derece güçlü duygular uyandırdı ve aralarındaki derin kişisel bağı bir kez daha ortaya koydu. Sağ dizindeki ciddi sakatlık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı kaçıran Simons, sosyal medya hesabında kendi adıyla bağlantılı bir kişiyi millî takımın başında görmekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Anlaşıldığı üzere genç Hollandalı futbolcunun isim hikâyesi, İspanyol futbolunun efsanesine dayanıyor. Simons'un annesi daha önce verdiği röportajlarda, oğluna adının Barcelona formasıyla sahayı ustalıkla yöneten orta saha oyuncusunun onuruna verildiğini açıklamıştı. Ebeveynleri çocuklarına isim seçerken bu oyuncunun yer aldığı bir maçı izledi ve kararlarını anında verdi. O zamandan beri bu bağ, La Masia akademisinde ve futbolcunun sonraki kariyerinde varlığını sürdürdü.

Teknik kadroda istikrar ve yeni yaklaşım

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), yeni teknik direktöre güven duyarken yerel uzmanları kadroda tutarak gerekli istikrarı da sağladı. Haberlere göre Ruud van Nistelrooy teknik ekipte kalacak. Manchester United ve Real Madrid'in eski forveti, önceki Dünya Kupası sırasında yüksek potansiyelini göstererek Ronald Koeman döneminden kalan miras ile Xavi Hernández'in yeni taktik fikirleri arasında önemli bir köprü görevi üstlenecek.

Kaleci antrenörü Patrick Lodewijks de görevinde kaldı. Hollanda Futbol Federasyonu bu sayede Xavi'nin topa sahip olmaya dayalı hücum felsefesini mevcut yapıyla bütünleştirmeyi planlıyor. 1970'lerin sonlarından bu yana millî takımı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olan 46 yaşındaki Katalan teknik adamın sorumluluğu son derece büyük. Hernández, uzun vadeli bir sözleşme kapsamında takımın oyun tarzını kökten değiştirmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki sınavlar

Yeni teknik direktör yönetimindeki yenilenmiş Hollanda Millî Takımı, ilk ciddi sınavını Uluslar Ligi'nde verecek. Eylül ayında Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşmada Oranje, Almanya Millî Takımı ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın ardından ekip, grup karşılaşmalarında Sırbistan ve Yunanistan ile mücadele edecek. Bu süreç, teknik direktöre Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde taktik sistemini tamamen şekillendirmek için uygun bir fırsat sunacak.