Rusya ve Çin iş birliğiyle Tianwan NGS'nin yeni ünitesi devreye alınıyor

Rusya'nın Rosatom devlet şirketinin uzmanları, Çin'deki Tianwan Nükleer Santrali'nin 7. güç ünitesinde önemli bir aşamayı başlattı. Ixbt.com'un haberine göre, 12 Ağustos'ta santral reaktörüne ilk yakıt demetlerinin, yani nükleer yakıtın yüklenmesine resmen başlandı. Bu süreç, Çin düzenleyici kurumunun gerekli izni alınmasının ardından gerçekleştirildi. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

Uzmanların reaktörün içine toplam 163 yakıt demeti yerleştirmeyi planladığı bildirildi. Bu aşamanın başarıyla tamamlanmasının ardından santral çalışanları, ünitenin gücünü kademeli olarak minimum kontrollü güç seviyesine çıkarma çalışmalarına başlayacak. Bu süreç, reaktörün tüm kontrol ve koruma sistemlerinin yanı sıra temel nötron-fiziksel özelliklerinin test edilmesini sağlayacak.

Enerji sistemine bağlanma aşamaları

Test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından güç ünitesi bir sonraki aşama olan güç devreye alma işleminden geçecek ve Çin'in birleşik enerji sistemine bağlanacak. Daha sonra ünitenin gücü kademeli olarak artırılarak projede öngörülen tam kapasitenin %100'üne ulaştırılacak. Bu da bölgenin istikrarlı elektrik enerjisi arzına önemli katkı sağlayacak.

Bu büyük proje kapsamında inşa edilen 7. ve 8. güç üniteleri, 2018'de imzalanan Rusya-Çin ikili anlaşmasına dayanılarak yapılıyor. Projede modern ve güvenli VVER-1200 tipi reaktörlerin kullanılması öngörülüyor. İnşaat sahasındaki çalışmalar Mayıs 2021'de başladı. Rusya tarafı, nükleer ada için gerekli ekipmanların tedariki ve tasarım çalışmalarının tamamını üstlendi.

Günümüzde Tianwan Nükleer Santrali sahasında, Rusya projesine göre inşa edilen ve başarıyla çalışan VVER-1000 reaktörlü dört güç ünitesi faaliyet gösteriyor. Yeni ünitelerin devreye alınması, iki ülke arasındaki enerji alanındaki stratejik iş birliğini daha da güçlendirecek.