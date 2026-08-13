Paris'te 1800 saatte 500 kilogramlık düğün pastası hazırlandı

İspanyol bir pastacı, düğünler tarihindeki en sıra dışı tatlılardan birini yarattı. Ağırlığı 500 kilogram, yüksekliği 3,5 metre ve genişliği 1,8 metre olan dev pastayı hazırlamak için yaklaşık 1800 saat çalışıldı.

Katalonyalı pastacı Marc Suares bu yaratıcı çalışmasını, bugüne kadar hazırladığı düğün pastaları arasındaki en etkileyici proje olarak nitelendirdi. Dev pasta, elle hazırlanan binlerce şeker hamuru çiçeği yaprağıyla süslendi.

Pasta, Suudi bir ailenin siparişi üzerine hazırlandı

Sıra dışı tatlıyı Suudi bir aile, saray tarzındaki düğün töreni için sipariş etti. Suares, önce pasta konseptini geliştirmek için yaklaşık bir buçuk ay harcadı. Ardından pastayı hayata geçirmek için dört ay daha çalıştı.

Genellikle tek başına çalışan pastacı, bu kez projenin büyüklüğü nedeniyle meslektaşlarından, onların aile üyelerinden, arkadaşlarından ve tanıdıklarından yardım istemek zorunda kaldı.

Pastayı süslemek için toplam 33 binden fazla ayrı çiçek yaprağı kullanıldı. Her bir süslemenin el emeğiyle hazırlanmış olması, işin ne kadar zahmetli olduğunu gözler önüne seriyor.

Sıradan bir pasta değil, mimari bir eser

Bu dev eser, Paris'in ünlü Palais Garnier binasında Suudi çiftin düğünü vesilesiyle sergilendi. Yeni evliler kimliklerinin açıklanmamasını istedi.

Suares'in söylediğine göre çift, sıradan görünümlü bir pasta değil; düğün törenine ve ünlü mekâna adanmış bir anıtı andıran, mimari bir yapıya benzeyen kompozisyon istiyordu.

İlginç bir şekilde, 500 kilogramlık dev yapının yalnızca yüzde 0,1'i gerçek pastadan oluşuyor. Geri kalan kısmı ise büyük bir emekle elle hazırlanan şeker hamuru ve beyaz çikolatadan meydana geliyor.

Böylece bu sıra dışı düğün pastası, yalnızca bir tatlı değil; pastacılık ustalığını, mimari tasarımı ve binlerce saatlik el emeğini bir araya getiren gerçek bir sanat eserine dönüştü.