Jose Mourinho: Gerçek iş gelecek haftadan başlıyor

Real Madrid, sezon öncesi kampı kapsamında Deportivo karşısında oynadığı maçı 1-0 kazandı. Goal.com’un haberine göre, bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularını zorlu sınavların yaklaştığı konusunda uyardı ve gerçek çalışmaların gelecek hafta başlayacağını vurguladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Riazor Stadı’nda oynanan maç zorlu geçmesine rağmen Los Blancos, tarihinde onuncu kez Trofeo Teresa Herrera Kupası’nı kazandı. 2013’ten bu yana ilk kez geleneksel turnuvaya katılan Real Madrid, elde ettiği başarıyla yaz dönemindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Teknik direktöre göre, La Liga’ya dönmeye çalışan rakibin ciddi bir takım olması nedeniyle bu karşılaşma gerçek resmi maçlara oldukça yakındı.

Taktik testler ve fiziksel yüklemeler

İlk yarının sonunda Brahim Diaz ’ın attığı tek gol maçın sonucunu belirledi. Jose Mourinho, Real Madrid TV’ye verdiği röportajda bu karşılaşmanın İspanya şampiyonasındaki zorlu maçlar için kusursuz bir simülasyon olduğunu belirtti. Mourinho, takımın rakibin kompakt savunma hatlarını aşma konusunda gerekli deneyimi kazandığını ve gereksiz enerji harcamadan galip geldiğini söyledi.

Eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, futbolcuların fiziksel durumunu korumaya ve onları aşırı yüklemelerle yormamaya özel önem veriyor. Bu nedenle devre arasında orta sahanın kilit oyuncuları oyundan alındı. Federico Valverde ve Arda Guler yalnızca 45 dakika sahada kaldı.

La Liga maçları önümüzde

Mourinho, yaz hazırlık maçlarında yalnızca kazanmanın değil, farklı taktik dizilişleri denemenin ve kad rotasyonu yapmanın da önemli olduğunu vurguladı. Valdebebas tesislerinde kalan beş oyuncunun da kısa süre içinde takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Paris Saint-Germain veya diğer üst düzey kulüpler gibi Real Madrid de yeni sezon öncesinde kadrosunu en iyi seviyeye getirmeye çalışıyor. Portekizli teknik adamın kararlı yaklaşımının takımı La Liga’nın başlangıcına kusursuz biçimde hazırlayacağına şüphe yok.