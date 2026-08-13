Florida’da Timsah Saldırısı Sonucu Kadın Kolunu Kaybetti

·8·Dünya
Florida’da Timsah Saldırısı Sonucu Kadın Kolunu Kaybetti

ABD’nin Florida eyaletinde bir kadın suda yüzerken timsah saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından sağ kolunun ampute edilmesi gerekti.

Olay, Marion County’deki Silver River Nehri’nde meydana geldi. Grup halinde yüzen insanların arasındaki kadın bir timsahla karşılaştı. Görgü tanıklarına göre kadın, hayatını kurtarmak için hayvanı paddleboard küreğiyle uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak timsah kadına saldırarak onu suyun altına çekti.

Yakındaki teknelerde bulunan insanlar kadının çığlıklarını duyup hemen yardıma koştu. Bir süre sonra timsah kadını bıraktı. Ardından kanamayı kontrol altına almak için yaralı koluna iple turnike uygulandı ve kadın yakındaki tekne iskelesine götürüldü.

Acil sağlık ekipleri kadını tekneden alarak yerel hastaneye götürdü. Doktorlar durumunu stabilize etmek için acil müdahalede bulundu. Ancak daha sonra kadının sağ kolunun ampute edilmesine karar verildi. Kadın ardından evine gönderildi ve sağlık durumunun iyileşmeye devam ettiği bildirildi.

Timsah aranarak yakalandı

Olayın ardından yetkililer, Silver River Nehri’nde tekne kullanımını ve yüzmeyi geçici olarak yasakladı. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu ekipleri ise saldırgan timsahı aramaya başladı.

8 Ağustos’ta uzunluğu yaklaşık 9 fit 8 inç yani yaklaşık 3 metre olan erkek bir timsahın yakalandığı açıklandı. Timsah güvenli bir bölgeye taşındı. Bunun ardından nehir teknelere ve yüzücülere yeniden açıldı.

Uzmanlar, Florida’daki 67 ilçenin tamamındaki çeşitli su kaynaklarında timsah bulunabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle bölge sakinlerine ve turistlere güvenlik kurallarına kesinlikle uymaları tavsiye edildi.

Buna göre timsahların bulunduğu sularda yalnızca özel olarak belirlenmiş yerlerde ve gündüz saatlerinde yüzmek, evcil hayvanları su kenarından uzak tutmak ve yabani timsahları asla beslememek gerekiyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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