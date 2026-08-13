Türkiye'de dehşet anları: 107 turistin bulunduğu tekne yandı (video)

·17·Dünya
Türkiye'de dehşet anları: 107 turistin bulunduğu tekne yandı (video)

Türkiye'nin ünlü Muğla ilindeki Fethiye tatil beldesi yakınlarında dehşet anları yaşandı. İçinde 107 turist ve çocuklar dahil toplam 115 kişinin bulunduğu gezi katamaranında aniden şiddetli bir yangın çıktı.

Son bilgilere göre, hızlı kurtarma operasyonu sayesinde teknedeki herkes tahliye edildi ve olayda hayatını kaybeden olmadı.

Yangın mutfakta başladı: İnsanlar suya atlamak zorunda kaldı

Olay saat 11.00 sularında Katranji Körfezi yakınlarında meydana geldi. Haber Türk yayınının haberine göre yangın teknenin mutfak bölümünde başladı ve kısa sürede geminin diğer bölümlerine de hızla yayıldı.

Teknedeki yolcular ve mürettebat, panik içinde can yeleklerini giyerek kendilerini deniz suyuna atmak zorunda kaldı.

Olay yerine hızla Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz güvenliği ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Ayrıca çevredeki diğer tur tekneleri de insanları sudan çıkarmaya aktif şekilde yardımcı oldu. Şiddetli yangın nedeniyle tekne ağır hasar gördü ve batmaya başladı.

Fethiye Belediye Başkanı ve yetkililerin açıklaması

Fethiye Belediye Başkanı Fatih Akkaya, yerel medyaya yaptığı açıklamada olayda kimsenin hayatını kaybetmediğini ve ağır yaralanan olmadığını doğruladı:

“Katamaranın içinde toplam 115 kişi vardı; bunların 107'si yolcu ve turist, geri kalanı ise mürettebat üyesiydi. Herkes güvenli bir şekilde tahliye edildi. Şu anda sağlık ekipleri, dumandan zehirlenme belirtisi olup olmadığını kontrol ediyor.”, — dedi belediye başkanı.

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı İlkay Tugay da teknedeki tüm vatandaşların sudan ve gemiden güvenli bir bölgeye çıkarıldığını açıkladı.

“Toys Boat” katamaranı ve turistlerin uyruğu

Yangının çıktığı Toys Boat adlı bu tekne, özellikle çocuklu aileler için tasarlanmış ve popüler hale gelmiş bir gezi teknesiydi. Yerel Haberci TV yayınının haberine göre bu katamaran, bu yılın temmuz ayından itibaren Fethiye'deki ilk turistik seferlerine başlamıştı.

Şu ana kadar Türkiye medyası, teknedeki turistlerin hangi ülke vatandaşları olduğunu resmen açıklamadı. Diplomatik temsilcilikler ve yerel güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili soruşturma ve yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yürütülüyor.

TürkiyeFethiyeMuğlaHaber TürkToys Boat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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