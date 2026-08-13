Elon Musk, Tennessee'de yeni bir Minihard veri merkezi inşa ediyor

Elon Musk'a ait SpaceXAI şirketi, ABD'nin Tennessee eyaletinde yapay zekâ görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanan yeni bir Minihard veri merkezi inşa ediyor. Bu proje, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran devasa altyapı girişimlerinin mantıksal devamı niteliğinde ve şirket, hesaplama gücünü daha da genişletmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre yeni tesis, 220.000 NVIDIA GB300 hızlandırıcısıyla donatılacak. İlginç olan, bu sayının daha büyük Macrohard kompleksi için planlanan GPU sayısına eşit olması. Minihard'ın temel farkı kompakt tasarımında yatıyor; sunucu ekipmanlarını daha yoğun yerleştirerek aynı kaynakları daha küçük bir alanda sunuyor.

Enerji istikrarı ve yenilikçi çözümler

Bu yaklaşım, binanın hacmini küçültmenin yanı sıra altyapı kullanımının verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor. Yüksek güç gerektiren işlemlerde istikrarı sağlamak için tesiste Tesla Megapack batarya sistemleri kullanılacak. Bu sistemler, büyük hesaplama kümeleri çalışırken yükü dengelemeye ve yedek güç oluşturmaya hizmet ediyor.

SpaceXAI daha önce de büyük ölçekli yapay zekâ altyapısı projelerinde Tesla Megapack sistemlerini kullandığını açıklamıştı. Bu inşaat çalışmaları, şirketin Tennessee'deki yapay zekâ kümelerini hızla geliştirmesiyle doğrudan bağlantılı.

Colossus 2 ve devasa altyapının geleceği

Hatırlatmak gerekirse, dünyanın en büyük Colossus 2 süper bilgisayarı da Memphis bölgesinde inşa ediliyor. Yapay zekâ modellerinin çalışmasını hızlandırmak için bu sistemin 1 milyona kadar GPU alması bekleniyor. Daha önce açıklanan verilere göre projenin ilk aşaması (Macrohard), 330.000'den fazla GPU, 1 GW'ın üzerinde enerji tüketimi ve sıvı soğutma sistemini içeriyor.

Ayrıca projenin ikinci aşaması kapsamında 220.000 NVIDIA GB300s daha eklenmesi planlanıyor. Bu da şirketin hesaplama kapasitesini daha da artırarak yapay zekâ alanındaki en gelişmiş ve güçlü altyapılardan birini oluşturmasını sağlayacak.