Budapeşte'de 3 madalya: Özbek bisikletçiler parladı

Özbekistan pist bisikleti milli takımı üyeleri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen uluslararası müsabakayı yüksek sonuçlarla tamamladı. Nikita Svetkov ve Sergey Rostovsev farklı branşlarda dereceye girerek ülkemizin hanesine 2 altın ve 1 gümüş madalya ekledi.

11–12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Özbek bisikletçiler, birkaç branşta güçlü rekabete karşı koyarak podyuma çıktı.

Nikita Svetkov omniumda rakipsizdi

Özbekistan milli takımının önemli zaferlerinden biri omnium branşında geldi.

Nikita Svetkov, birkaç etaptan oluşan bu zorlu branşta istikrarlı bir performans sergileyerek sonunda tüm rakiplerini geride bıraktı.

Onun performansı, Özbekistan kafilesine müsabakadaki ilk altın madalyalardan birini kazandırdı.

Omniumda sporcu yalnızca hızını değil, taktik becerisini, dayanıklılığını ve farklı yarış formatlarına uyum sağlama yeteneğini de sergilemelidir. Bu nedenle söz konusu zafer, Svetkov'un çok yönlü hazırlığını ortaya koydu.

Sergey Rostovsev aynı müsabakada iki madalya kazandı

Budapeşte'de Sergey Rostovsev de Özbekistan'ın en başarılı sporcularından biri oldu.

O puan yarışında altın madalyanın sahibi oldu. Bu branşta yalnızca hız değil, yarışı doğru okumak, doğru zamanda atak yapmak ve puanları planlı şekilde toplamak da büyük önem taşır.

Rostovsev ayrıca bir diğer branş olan scratch yarışında da podyuma çıkarak gümüş madalyakazandı.

Böylece Macaristan'daki müsabakayı kişisel hanesine iki dereceyle yazdırdı.

Özbekistan hanesine 2 altın ve 1 gümüş

Müsabakada sporcularımızın kazandığı madalyalar şöyle oldu:

Nikita Svetkov — altın, omnium;

Sergey Rostovsev — altın, puan yarışı;

Sergey Rostovsev — gümüş, scratch.

İki günlük uluslararası yarışta üç madalya kazanılması, Özbekistan pist bisikleti milli takımı için başarılı bir sonuç oldu.

Uluslararası yarışlar büyük müsabakalar öncesinde önemli bir sınav

Bu tür turnuvalar sporcular için yalnızca madalya kazanma fırsatı değil, farklı ekol ve tarzlardaki rakiplere karşı hazırlıklarını test edebilecekleri bir platform niteliği de taşıyor.

Özellikle taktiğin belirleyici olduğu omnium, puan yarışı ve scratch gibi branşlarda edinilen uluslararası deneyim, sonraki büyük yarışlarda önemli bir rol oynayabilir.

Budapeşte'deki sonuç ise Özbek bisikletçilerin uluslararası arenada üst sıralar için mücadele edebileceğini bir kez daha gösterdi.

İki sporcu, üç madalya ve iki şampiyonluk — Özbekistan pist bisikleti takımı Macaristan'daki müsabakayı başarıyla tamamladı.

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