Asya'da Özbek kulüplerinin yeni dönemi: 2026/2027 sezonunun ayrıntıları

·6·Spor
Asya'da Özbek kulüplerinin yeni dönemi: 2026/2027 sezonunun ayrıntıları

Özbekistan futbolu, Asya sahnesinde bir sonraki tarihî ve son derece önemli aşamaya adım atıyor. Ülkemiz, 2026/2027 futbol sezonunda ilk kez Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) en prestijli organizasyonu olan AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında aynı anda iki takımla mücadele edecek.

Bundan önce Özbekistan, tek bir sezonda bu elit organizasyonda hiçbir zaman aynı anda iki temsilciye sahip olmamıştı.

Paxtakor'dan farklı galibiyet ve tarihî 20. katılım

Taşkent temsilcisi Paxtakor, ön eleme turunda Ürdün ekibi Al-Husayn'ı konuk ederek 3-0 mağlup etti ve Elit Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

11 Ağustos'ta oynanan karşılaşmada “aslanlar” adına Dostonbek Hamdamov iki gol atarken, Iraklı deneyimli orta saha oyuncusu Bashar Rasan son golü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Bu başarı sayesinde Paxtakor, tarihinde 20. kez Asya'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ve prestijli organizasyonunda mücadele edecek.

Neftchi doğrudan, Nasaf AFC Şampiyonlar Ligi 2'de

Ülkenin son şampiyonu olarak Fergana'nın Neftchi kulübü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına doğrudan katılım hakkı elde etmişti. Artık Paxtakor da Ferganalı ekibe eşlik edecek.

Ayrıca Asya'nın statü bakımından ikinci sıradaki organizasyonu olan AFC'nin ikinci Şampiyonlar Ligi'nde Karşı'nın Nasaf ekibi ülkemizin onurunu koruyacak. Ülke şampiyonasında bronz madalya kazanan Karşı temsilcisi, grup aşamasına doğrudan katılma hakkı elde etti.

2026/2027 sezonunda Asya'da mücadele edecek kulüplerimiz:

  • AFC Elit Şampiyonlar Ligi: Neftchi ve Paxtakor

  • AFC Şampiyonlar Ligi 2: Nasaf

Asya'nın en güçlü kulüplerinin mücadele edeceği bu turnuvalarda temsilcilerimize başarılar ve zaferler diliyoruz!

PakhtakorNeftchiNasafÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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