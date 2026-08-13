Apple, Siri sesli asistanı için medya kuruluşlarıyla görüşüyor

·5·Teknoloji
Apple, Siri sesli asistanı için medya kuruluşlarıyla görüşüyor

Apple, gelecekte tanıtılması beklenen yeni nesil yapay zekâ destekli Siri için medya kuruluşlarının verilerinden yararlanma konusunda büyük yayınevleriyle görüşmeler yürütüyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre teknoloji devi, son aylarda önde gelen yayınlara başvurarak onların içerikleri aracılığıyla sesli asistana güncel haber ve bilgilere erişim sağlamayı planlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu girişim, Apple'ın sesli asistanını önemli ölçüde geliştirme ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seviyeye taşıma çabalarının bir parçası. Kullanıcıların birkaç yıldır daha akıllı ve daha kapsamlı bir yapay zekâ asistanı beklediği biliniyor. Yeni Siri AI özelliklerinin bu yılın sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor.

Finansman modeli ve bütçe

Görüşmeler sırasında Apple'ın yayınevlerine kendine özgü bir ödeme modeli teklif ettiği ortaya çıktı. Buna göre şirket, sabit lisans ücreti yerine içerik kullanımına dayalı değişken bir tazminat modeli uygulamayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, sektördeki geleneksel uygulamadan önemli ölçüde farklılaşıyor; zira büyük şirketler genellikle geniş kapsamlı erişim hakkı için garantili sabit ödemeler yapıyor.

Apple'ın şu anda bu amaçlar için dokuz haneli bir bütçeyi değerlendirdiği bildiriliyor. Bu durum, şirketin yapay zekâyı güvenilir ve yüksek kaliteli haberlerle beslemek için ciddi finansal kaynaklar ayırmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak Apple, TechCrunch'ın konuyla ilgili resmi bilgi talebine henüz yanıt vermedi.

Yapay zekâ pazarındaki rekabet

Teknoloji pazarında yapay zekâ teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde bu tür iş birlikleri büyük önem taşıyor. Apple, sesli asistanını günümüz ihtiyaçlarına uyarlamayı ve kullanıcıların yalnızca genel bilgilere değil, en güncel ve doğru haberlere de hızlıca ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Yayınevleriyle yapılması beklenen anlaşmalar, mobil cihazlar pazarında lider konumda bulunan Apple ekosisteminde bilgi dağıtımı ve tüketimi kültürünü değiştirebilir. Yeni özellikler kullanıma sunulduğunda milyonlarca kullanıcı, Siri aracılığıyla dünyadaki en son gelişmelerden kısa sürede haberdar olabilecek.

AppleSiriTeknolojiHaberlerYapay Zekâ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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